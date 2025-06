El robot industrial que muestra el sol

El arte tiene mil caras. Las formas que encuentran los creadores para expresarse son infinitas. Cualquier objeto o espacio sirve para transmitir lo que el artista busca. Incluso un robot industrial. Así lo entiende la madrileña Isabel Merchante con su One day, I saw the sunset ten thousand times, obra que traducida significa «Un día, vi la puesta de sol diez mil veces» y que apuesta por el uso de un brazo robótico que convierte «en una máquina emocional» con «puestas de sol virtuales». Para exponer en el Museo de Arte Contemporánea de Vigo, Marco, Merchante se ha unido con la empresa viguesa Unimate Robotics, especializada en este tipo de sistemas, sobre todo para la industria de la automoción.

La obra forma parte de la exposición «Generaciones 2025» y llega a la ciudad olívica tras haberla presentado en La Casa Encendida, centro cultural situado en la capital del país. Según explica la propia Merchante sobre su obra, el robot se «recontextualiza» para proyectar en tiempo real imágenes de puestas de sol generadas artificialmente. Con sus movimientos ejecuta «una coreografía cíclica que simula el recorrido que un rayo de luz traza por una ventana a lo largo de un día».

«El robot se convierte en una máquina emocional hiperproductiva, melancólica a medida que se sumerge en la contemplación sistemática de este fenómeno», comenta en sus redes la artista visual.

Desde Unimate Robotics, empresa que el verano pasado se instaló en Peinador para afrontar nuevos proyectos, se muestran contentos de «aportar innovación y tecnología al servicio del arte» con uno de sus robots, en este caso de la marca Kuka. La inauguración en el Marco tendrá lugar hoy a las 20.00 horas. «Una prueba de que cuando la creatividad se une con la robótica, nacen obras que emocionan y transforman», señalan desde la firma.