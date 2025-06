Snop prevé el despido de unas 70 personas en Nigrán si no logra pedidos con Stellantis

Snop Groupe FSD fue el último gran proveedor de automoción que fue capaz de captar la comunidad de Galicia. Lo hizo en 2012, cuando la empresa francesa apostó por una gran fábrica en Porto do Molle, Nigrán, desde la que suministrar piezas de estampación a la factoría de la entonces PSA. Su situación, sin embargo, atraviesa ciertas dificultades. La firma está a la espera de saber si participará o no en la nueva plataforma industrial adjudicada a Stellantis Vigo, la STLA Small. De hecho, la dirección ha trasladado a la plantilla que de no conseguir proyectos en los próximos dos años se verá obligada al despido de unas 70 personas, 40 trabajadores directos y 30 eventuales.

Según pudo saber este medio, la empresa y los representantes de los trabajadores mantuvieron ya dos reuniones para abordar el próximo convenio colectivo. En lo que fue la primera toma de contacto, desde la firma recordaron que la situación en la automoción es muy complicada y que están a la espera de saber si tendrán o no nuevos proyectos con su principal cliente, la planta de Balaídos.

Para ello, es esencial poder entrar en la plataforma y en el P1X, nombre interno para la próxima generación del actual Peugeot 2008 (el P24). Aproximadamente el 20% de la carga de trabajo de Snop depende de las piezas de chasis e interiores de este modelo que se ensambla en el Sistema 1 de Stellantis Vigo, mientras que el 70% corresponde a las furgonetas K9 del Sistema 2 y el 10% restante a unos raíles encargados por Mercedes-Benz.

Está previsto que la generación actual del SUV remate en algún momento de los próximos dos años, ya que el grupo no ha confirmado fecha ni para el final de su vida en fábrica ni para la entrada de la próxima generación. Será en ese momento en el que Snop deberá analizar esas salidas en caso de que no logren nuevos proyectos.

En lo que respecta al convenio, empresa y trabajadores están analizando artículo por artículo y se emplazaron a una nueva reunión tras la segunda celebrada el pasado lunes.

Ayudas

Por otro lado, la planta de Porto do Molle es una de las varias empresas que se hicieron con una parte de las ayudas de emergencia lanzadas por la Xunta de Galicia para intentar que los proveedores no se queden atrás en el proceso de electrificación. Con ello se buscaba seguir en los planes del fabricante vigués, cuya dirección de Compras apuesta cada vez más por el low-cost de Marruecos, Turquía o países de Europa del Este y Asia.

Snop colgó en el apartado de noticias de su página web una entrada sobre estas ayudas, destinadas a un proyecto para «células automatizadas de control unitario de piezas». FARO intentó contactar con la empresa para ver en qué consiste esta iniciativa, sin éxito.

Snop tiene más de 40 factorías, cuatro en España: la de Nigrán, dos en Cataluña (en Barcelona y en Ódena) y otra en Palencia. Tiene también otras dos en Marruecos (Tánger y Kénitra).