Galicia llegó en mayo a tanto empleo como el mejor verano de la historia

A pesar de la contundente inyección de estabilidad que le dio desde 2022 la reforma pactada entre el Gobierno y los agentes sociales para fomentar el uso del indefinido como contrato predominante, el mercado de trabajo todavía depende de la estacionalidad. No es lo mismo diciembre, incluso noviembre, por el refuerzo de las plantillas para afrontar el momento más fuerte del año en el comercio por la campaña navideña, que enero, cuando la ocupación atraviesa su particular cuesta abajo por el fin de los puestos temporales en los negocios de ventas y la hostelería. ¿Y cuál es el mes más fructífero en altas a la Seguridad Social en Galicia? Julio, coincidiendo con el arranque de la temporada alta de la temporada turística. De hecho, la comunidad alcanzó su récord de afiliaciones en julio de 2008, con 1.098.898. Luego estalló la burbuja inmobiliaria y Galicia no volvió a llegar a esos niveles. Hasta ahora.

Mayo, cerca de batir el nuevo máximo de cotizantes

En mayo, un mes habitualmente bueno, pero sin la gran eclosión de puestos que se da con la llegada del periodo estival, se quedó muy cerca de batir el nuevo máximo de cotizantes. Fueron 1.094.806 de media, a 93 solo de saltar el anterior pico. Probablemente el sorpaso llegue este junio o durante el inmediato verano. El dato concreto del último día de mayo: 1.096.790 ocupados, cifra sin precedentes en un cierre de mes. Galicia ha tardado 17 años en recuperar las magnitudes de empleo que había durante la etapa de la burbuja del ladrillo.

Todos los grandes grupos de actividad pusieron su grano de arena para la expansión laboral a lo largo de mayo, con 7.372 nuevos ocupados. Destaca la hostelería, donde entraron 2.231. Las actividades administrativas y auxiliares sumaron 1.001; otros 543 el comercio y la reparación de vehículos; 518 la construcción; 501 la sanidad y los servicios sociales; en las actividades profesionales, científicas y técnicas fueron 441; 422 en administración pública y defensa; 391 en educación; 362 en transporte y almacenamiento; y 301 en industria manufacturera. El régimen de autónomos frenó su declive con 509 altas. El de trabajadores del mar perdió 100; y 102 el empleo doméstico.

El conjunto del país, que lleva ya en récord de afiliación varios años, volvió a mejorar su techo con 195.736 ocupados más. La Seguridad Social roza los 21,8 millones de cotizantes. «Desde que llegamos al Gobierno en junio de 2018, se han sumado 2,8 millones de afiliados, y eso a pesar de que hemos vivido una pandemia, una crisis de inflación y los conflictos en Ucrania y Gaza», señaló Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que prevé 23 millones de ocupados «al final de la legislatura en 2027».

Hay más empleo y menos paro. En Galicia menguó cerca del 3,4%, la segunda mayor bajada del país. Son 3.904 personas menos a la espera de una oportunidad que en abril. Quedan 111.641. La caída rondó 4% en los menores de 44 años y superó el 3% en todos los sectores. La reducción en todo el Estado fue del 3,2% (57.835), hasta los 2.454.883, el menor dato en 17 años. «Hay que felicitar al país porque demostramos que, con una reforma laboral y políticas públicas diferentes, reducimos el desempleo y mejoramos la calidad del empleo», aseguró Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, en declaraciones a RNE. El 76% de los asalariados gallegos tenía un contrato indefinido en mayo: 488.000 a tiempo completo, 119.000 con jornada parcial y 36.100 fijos discontinuos. En los firmados en el mes, la cuota de los fijos ascendió al 30%.

«Galicia va en la buena dirección», alabó el conselleiro de Emprego, José González, que sigue apostando por un mercado laboral «dinámico, inclusivo y que genere empleo de calidad». El responsable de empleo de la CIG, Francisco González Sío, alerta de «un aumento, cada vez mayor, de la precariedad» por el impulso de los puestos «ligados a la estacionalidad». Maica Bouza, de CC OO, reclama a la Xunta el desarrollo de política en sectores de alto valor añadido dado el menor ritmo de Galicia en la creación de empleo. «El éxito de la reforma laboral es incuestionable», defiende UGT, que insiste en ir adelante con la reducción de jornada.