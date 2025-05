El dardo de Tavares a Stellantis tras nombrar a Filosa: «Esperemos que cuente con el apoyo adecuado del consejo»

Casi seis meses después de su salida de Stellantis, Carlos Tavares vuelve a escena. Y lo hace escasos días después del nombramiento de Antonio Filosa como su sustituto, que calificó como «una elección lógica y creíble». En una entrevista concedida a Bloomberg, el luso ha aprovechado para lanzar un dardo a la compañía: «Esperemos que cuente con el apoyo adecuado del consejo».

Tavares, que ahora vive en una granja y se dedica a sus inversiones y a elaborar vino de Oporto, ha valorado tanto su salida del grupo como la esperada elección del napolitano como nuevo consejero delegado o la actualidad de la industria de automoción, que califica como «caos».

Dimisión y nombramiento

Sobre su salida, el portugués ha contado que se trató de una dimisión y que dejó Stellantis tras una discusión «muy madura» con el presidente de la compañía, John Elkann. «No tengo nada contra nadie», dijo, «incluso contra aquellos que me hicieron la vida más difícil cuando era consejero delegado de Stellantis». «En un momento dado hay una encrucijada y alguien decide que es hora de separar caminos. No pasa nada», ha zanjado.

«He necesitado 45 años para entender que es mejor trabajar para uno mismo que para otro. Mis amigos me dicen que hice bien en irme y que me fui en el momento adecuado», ha explicado al medio.

Ha asegurado que durante su mandato hubo «toneladas de cosas» que podría haber hecho de otra manera, pero asume la responsabilidad por no haber sido capaz de convencer a los distribuidores de EE UU para que apoyaran sus decisiones estratégicas. «Los distribuidores de EE UU no querían apoyar lo que intentábamos hacer, lo cual es responsabilidad mía. La empresa es rentable», ha recalcado.

En lo que respecta a Filosa, se ha limitado a calificar la elección como de «lógica y creíble», pero también cree que será necesario que cuente con el respaldo necesario, dejando caer que el igual no lo tuvo tanto. «Esperemos que cuente con el apoyo adecuado del consejo. Así que vamos a ver», ha señalado.

El sector

«Por supuesto, los aranceles están empeorando las cosas, pero no durarán», ha señalado Tavares sobre la guerra tarifaria desatada por EE UU y Donald Trump. No obstante, las condiciones del mercado hacen prever más fusiones entre los fabricantes de automóviles europeos, que intentarán reducir costes y aprovechar sinergias. «Eso ocurrirá porque las empresas tendrán problemas», ha explicado a Bloomberg, sin querer entrar en detalles ni especificar nombres.

A juicio de Tavares, los productores europeos no pueden competir con los chinos en coste y deberían centrarse en vehículos de gama más alta.

Su nueva vida

Tavares dice que ahora tiene tiempo para dar largos paseos todos los días por Portugal. Alrededor de una vez al mes, hace carreras de coches. Además, el luso está utilizando parte de sus ahorros para invertir en su granja, su viñedo en el norte de la región del Duero y varios hoteles. Está considerando comprar una participación en una pequeña aerolínea y estudiando oportunidades en los sectores de la salud, la inteligencia artificial y la moda.

«Antes hacía doce cosas al día», ha dicho, «ahora hago cinco. Pero las hago con más profundidad. Y disfruto más que antes».

La publicación de la entrevista coincide también con la visita hoy a Vigo de Filosa acompañado de otros directivos, entre ellos el jefe para la región europea de Stellantis, Jean-Philippe Imparato, que estuvo en la ciudad olívica el pasado enero tras confirmar la asignación de la plataforma STLA Small para Balaídos.