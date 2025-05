Los deberes apuntados por el nuevo «patrón» de Balaídos

Stellantis reveló en su comunicado de ayer que la elección de Antonio Filosa para el puesto de CEO se basaba, entre otras cosas, en su «conocimiento inigualable» de la empresa y su «experiencia» en el sector. Sin embargo, a ningún analista se le escapaba en los últimos meses que el italiano, cercano a la rama de FCA, a la familia Agnelli y al difícil mercado de Estados Unidos, era la opción más oportuna dentro de la compañía. Ahora, el directivo de Nápoles deberá tomar decisiones y afrontar una serie de retos y problemas. Entre ellos está uno clave para Stellantis Vigo como es el lanzamiento de la última de las nuevas plataformas industriales que todavía no se ha presentado, la STLA Small, clave para el futuro de Balaídos. No será, no obstante, su único desafío.

Cuentas

El principal problema que enfrenta Filosa es el de dar la vuelta a las cuentas del grupo, agarrotadas tras el último año bajo el mando de Carlos Tavares. Para ello deberá frenar la sangría de ventas en un mercado de referencia para el grupo y que conoce bien, el de EE UU, donde cayeron un 15% el año pasado y un 12% en el primer trimestre. Allí perdió cerca de dos puntos porcentuales de cuota de mercado, situándose en el 8%. En Europa, por su parte, la tónica de Stellantis es la de una ralentización y estancamiento, acosado por las estrictas normativas de emisiones, la imposición del coche eléctrico y la invasión del vehículo chino.

Aranceles

Para lograr reflotar el mercado, uno de los retos inmediatos será capear los golpes geopolíticos, principalmente el de los aranceles, complicado por la dispersión y capilaridad de Stellantis en todo el globo. La guerra tarifaria actual requiere una adaptación rápida, en especial en EE UU por los derechos de aduana con Canadá y México. De hecho, las medidas impuestas por Donald Trump hicieron que la compañía retirase sus previsiones financieras para este año. La adaptación, clave.

Normativas

En Europa, por su parte, el principal problema está en las normativas. Primero, por los límites de emisiones —y las sanciones si no se cumplen— de la normativa CAFE (Emisiones de Combustible Medias Corporativas, por sus siglas en inglés); segundo, por imposición del coche eléctrico. En el primer caso, la Comisión Europea habló de un aplazamiento y posible modificación de la normativa, que todavía no se ha concretado. En el segundo, el presidente de Stellantis, John Elkann, dijo recientemente que tienen los modelos a la venta, pero es el mercado el que no está preparado. El italiano tendrá que lidiar con esta realidad y hacer presión para que se tomen medidas desde la UE.

El Coche Chino

La llegada masiva de las marcas chinas está suponiendo todo un reto para los fabricantes occidentales como Stellantis. Se hacen cada vez con más cuota de mercado, y eso que solo están comenzando. Filosa era optimista ante esta realidad. «Aunque es una amenaza, la competencia es buena, ya que nos da la posibilidad de aprender más y mejorar», dijo en una mesa redonda con la prensa europea en la fábrica de Stellantis en Mirafiori (Turín).

Low-Cost

Si importa mejorar las ventas, más aún los beneficios. Para ello, la compañía y Tavares apostaron por virar todavía más hacia el low-cost, como bien saben —y sufren— los proveedores europeos y, en concreto, los gallegos. La apuesta por las compras en el norte de África, Turquía y Asia fue palpable y habrá que ver qué talante ofrece Filosa.

Lanzamientos

El tramo entre CEOs pilotado por Elkann trajo consigo muchas certezas para zonas que llevaban meses esperando. En Zaragoza, por ejemplo, se oficializó la gigafactoría de baterías en alianza con la china CATL. Para Vigo, el jefe de la región europea, Jean-Philippe Imparato, confirmó la plataforma STLA Small que compartirá con Figueruelas y Pomigliano d’Arco, en Italia. Esta nueva base industrial, la única de las cinco creadas por Stellantis (Small, Medium, Large, Frame y Smart Car) que todavía no se ha lanzado, se dará a conocer bajo el mando de Filosa. En principio será a partir de 2027 y en su mano estarán los modelos asociados que se harán en cada planta. Balaídos trabaja ya con el P1X, la siguiente generación del Peugeot 2008.

Relaciones

La mano dura de Tavares debilitó mucho las relaciones de Stellantis con proveedores, trabajadores e incluso con algunos gobiernos, como el de Italia. Elkann logró calmar mucho las aguas, pero todavía faltan algunos flecos importantes sobre los que el nuevo CEO deberá trabajar. Otro punto marcado en rojo es el de recuperar la confianza de los clientes, mermada por polémicas como la de los motores PureTech o los airbags de Takata.

Decisiones

Filosa dijo ayer que pasará el próximo mes viajando para acudir a tantas fábricas y oficinas del grupo «como sea posible». A partir de ahí, se espera que tome decisiones. Tanto Tavares como Elkann dijeron en varias ocasiones que si la situación siguiese así se tendrían que tomar «decisiones difíciles», aludiendo a la posibilidad de cerrar plantas por sobrecapacidad. El nuevo CEO tendrá que hacer sus valoraciones, al igual que ver si son necesarias todas las marcas (14) de la compañía o si se desprenderán de alguna.