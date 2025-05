Los planes 'antivapeo' de Sanidad trastocan la estrategia de la industria para eliminar el cigarrillo tradicional

Las empresas de la industria tabaquera se encuentra en plena transformación con el objetivo de avanzar hacia productos que se diferencien del cigarrillo tradicional. Algunos de ellos son los vapeadores, que se han popularizado en los últimos años y constituyen una alternativa al tabaco de combustión. Pero la nueva estrategia de la industria está chocando las nuevas regulaciones que el Ministerio de Sanidad quiere introducir. La ministra Mónica García quiere regular la comercialización de estos productos e introducir prohibiciones de los sabores del vapeo. Un informe de Analistas Financieros Internacionales (Afi) cuantifica que estos implicará pérdidas de casi 300 millones y de casi 4.000 empleos.

"Los datos oficiales apuntan a que un porcentaje muy considerable de los usuarios actuales de productos del vapeo los emplean como un sustituto directo del tabaco. Este porcentaje llega hasta el 45% de acuerdo con los últimos datos, y sube hasta el 77% cuando se pone el foco en los usuarios diarios de productos de vapeo, que son la mayor parte de la demanda, aunque representen una parte menor sobre el total de los consumidores", subrayan Diego Vizcaíno, socio director de Economía Aplicada de Afi, y de Ángel Martínez, consultor de Afi. Estos investigadores apuntan a que el 95% de los usuarios diarios de productos de vapeo son fumadores o exfumadores y descartan que los 'vapers' sean una puerta de entrada al tabaco. "Además, a nivel regional se aprecia ya en 2022 una relación clara entre la expansión del uso de productos de vapeo en los últimos años y la caída de las ventas de tabaco tradicional en términos per cápita", exponen.

La Asociación Española de usuarios de Vaporizadores Personales (ANESVAP) advierten de que la prohibición que busca Sanidad podría llevar a miles de recaídas de personas que ya habían dejado de fumar gracias al vapeo. "No entendemos qué pretende el Ministerio de Sanidad con una prohibición tan restrictiva de sabores en el vapeo. Los líquidos con sabores afrutados o dulces no son ni más tóxicos ni más adictivos que los sabores "a tabaco" concepto, por otro lado, del todo absurdo, ya que cada marca de tabaco tiene el suyo propio y no existe científicamente eso que se denomina un 'sabor a tabaco' como tal" explicó la presidenta de ANESVAP, Ángeles Muntadas-Prim Lafita, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

Más allá del impacto en los hábitos de los consumidores, el coto del Gobierno a vapeadores y bolsas de nicotina pone en jaque inversiones como la British American Tobacco. España puja contra Croacia y República Checa por el desarrollo de una planta para este tipo de productos. Javier Álvarez Ballespín, director general de British American Tobacco en España y Portugal, exponía en una reciente entrevista que la compañía está decidiendo dónde realizar una inversión de 500 millones para desarrollar alternativas al cigarrillo. El directivo apunta que Barcelona como una de las ciudades candidatas. "Pero necesitamos seguridad", advertía. Álvarez Ballespín asegura que Barcelona es "una zona estratégica y bien situada para convertirse en un hub europeo de los productos de vapeo, tabaco calentado y bolsas de nicotina".

Los especialistas de Afi señalan que para las empresas del sector es difícil cubrir el riesgo asociado a cambios regulatorios. "Esto es especialmente cierto en la parte del sector del vapeo asociado a la industria, que representa un 34% del empleo y un 52% de la actividad directa generada por la cadena de valor del sector del vapeo, que probablemente requiera de una mayor estabilidad normativa, respecto a otros sectores como la distribución, para poder planificar y ejecutar inversiones a largo plazo", explican Diego Vizcaíno, socio director de Economía Aplicada de Afi, y de Ángel Martínez, consultor de Afi.

Los cálculos de estos investigadores apuntan a que la prohibición de los saborizantes tendrían implicaciones económicas muy relevantes. "Podría generar pérdidas directas de 105 millones de euros de valor añadido bruto y 1.000 empleos equivalentes a jornada completa, un efecto que crece hasta los 263 millones y 3.800 empleos si consideramos el efecto indirecto e inducido sobre toda la cadena de valor. Del mismo modo, puede llegar a poner en riesgo parte de las inversiones a largo plazo del sector, lo que podría amplificar el efecto negativo de una eventual prohibición de los saborizantes en los próximos años. Nuestras estimaciones apuntan en 2030 el efecto negativo podría llegar a 8.000 empleos en el escenario en que las inversiones dentro del sector no se lleven a término", explican los investigadores.

Medida ineficaz

En su informe, Afi analiza si la prohibición de los sabores planteada por el Ministerio de Sanidad se ajusta a los principios de eficacia y proporcionalidad que debería cumplir cualquier propuesta de cambio regulatorio. Para ello, se basa en datos de consumo, tendencias de uso, el análisis de la cadena de valor del sector del vapeo en España, la evidencia científica y la experiencia internacional. La primera conclusión es que prohibir los aditivos aromáticos en los cigarrillos electrónicos sería una medida ineficaz, pues una parte importante del consumo de vapeo se trasladaría al tabaco tradicional —en contra del objetivo del Real Decreto de reducir el tabaquismo— y crecería la economía sumergida.

Según Afi, en España, el cigarrillo electrónico es un sustituto claro del tabaco, por lo que, si se prohibieran los aditivos aromáticos, lo previsible es que aumentase la prevalencia del tabaco. En particular, los estudios académicos más recientes apuntan a un incremento de entre 0,5 y 0,9 puntos en la prevalencia de los cigarrillos tradicionales por cada punto que disminuye la prevalencia del vapeo.