El TSXG paraliza cautelarmente un nuevo parque eólico en Galicia

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decretado la paralización cautelar de la construcción del parque eólico Serra do Colmo, promovido por la empresa Enel Green Power en zonas de montaña de los ayuntamientos lucenses de Baralla y Becerreá, pertenecientes a la comarca de Os Ancares.

Según informa la asociación ecologista Adega en un comunicado emitido este lunes, el alto tribunal gallego adopta esta resolución para asegurar la "salvaguarda del interés ecológico y la protección ambiental" ante el "riesgo de daño irreparable o de difícil reparación" que la instalación de este proyecto podría tener en el entorno.

Adega esgrime que este parque forma parte de un "macropolígono eólico" para generar más de 130 megavatios al año que la compañía promotora habría dividido en cuatro proyectos diferentes: Serra do Colmo, Serra do Furco, Serra de Piñeira e Chao do Marco.

El colectivo ecologista había alegado contra todos ellos aludiendo motivos similares, como el impacto en hábitats de interés comunitario, la escasa distancia de los aerogeneradores a viviendas y núcleos de población, los efectos sobre especies protegidas, como el milano real; o su proximidad con el monasterio cisterciense de Santa María de Penamaior, declarado bien de interés cultural (BIC) en 1982.

Además, desde Adega señalan que la superficie de este polígono eólico, de llevarse a cabo, llegaría a compartir espacio con la poligonal del parque Pena do Pico, promovido por Greenalia y autorizado por la Xunta de Galicia pese a que el Ministerio de Transición Ecológica ya ha trasladado su recomendación de "no instalar más proyectos eólicos en esta zona".