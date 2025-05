«La obra pública debe poner en valor nuestras propias materias primas»

Guardés de nacimiento y vecino de Pontevedra, Mauro Lomba (1962) toma las riendas del congreso de arquitectura que este año se celebra en el marco de la primera edición de la feria Stonegal, que reivindicará el uso de la piedra natural los próximos 3, 4 y 5 de junio desde Galicia. Con el granito y la pizarra como protagonistas, el experto vislumbra como principal reto que la industria y el diseño sean capaces de cocinar estos elementos «naturales, eternos y bellos», además de autóctonos, de una forma «más competitiva y actual» respecto a otras propuestas como los productos sinterizados. Y para ello considera esencial que haya un apoyo adecuado —no como una obligación, pero sí como una invitación— por parte de las distintas administraciones públicas: «Tienen la responsabilidad de poner en valor nuestras propias materias».

–Stonegal arranca su primera edición y lo hace de la mano de la arquitectura. Supongo que esto era algo indispensable.

–Sí. Es importante que se haga una feria del sector del granito y la pizarra por el potencial que han tenido siempre, tanto por el propio material y su relevancia en la construcción como por la historia de la arquitectura en Galicia. Pero efectivamente, de alguna forma tiene que ir acompañada por el sector de la prescripción, de la investigación, del conocimiento, para que la relación entre la industria y los profesionales, y también los que estamos en el sector del diseño, permita conocer la evolución del material, sus nuevas posibilidades de uso y, de alguna forma, juntos podamos poner en valor, de nuevo, un material que a lo largo de la historia nos ha acompañado.

–¿Qué significa un evento así en Galicia para el colectivo profesional y para la piedra natural?

–A nivel mundial hay varias ferias muy conocidas del sector. Galicia suele estar presente con industriales que van, normalmente por su cuenta, pero quizás ha descuidado focalizar la atención sobre nuestra región con el potencial que tenemos en origen y en variedad. Es poner en el mapa la importancia que tiene para Galicia. No solo para arquitectos, también para ingenieros, aparejadores, interioristas… Es hacernos reflexionar sobre la cercanía de estos materiales que son naturales y que tenemos a pie de obra. Utilizarlos es atender a la bioconstrucción. Frente a los que se usan ahora, que son bastante falsos, imitaciones. Vivimos en la era de mentira: la tecnología permite hacer imitaciones tan perfectas que piensas que es madera y es cerámica. Si tienes el material auténtico, ¿para qué lo vas a imitar? La piedra y la pizarra reúnen unas características impresionantes.

–¿Cuáles destacaría?

–Para mí, tres. Primero, que son naturales: sostenibles, de ciclo cerrado, con huella de carbono cero o prácticamente cero. Segundo, que son eternos. Las construcciones que han perdurado son las que usaron estos materiales. Sirven como estructura, envolvente, son resistentes al fuego, tienen alta inercia térmica, son aislantes acústicos… Y tercero, su belleza. Tenemos en Galicia una variedad enorme de texturas, colores, acabados. Se ha utilizado siempre en arquitectura vernácula, y tiene cabida también en la arquitectura contemporánea. La clave está en la imaginación del proyectista.

–La piedra natural busca diferenciarse de los sintéticos, que han ido ganando espacio. ¿Hasta qué punto compiten?

–Los materiales sintéticos le han comido campo a los naturales porque han hecho un marketing que no han hecho los nuestros. Los materiales naturales se han quedado atrás porque su calidad hizo que no se preocuparan por promocionarse. Esta feria y este congreso son un grito para captar atención. La tecnología también ha llegado aquí: ya no se hacen solo bloques. Se pueden transformar en cualquier espesor, en láminas finas, incluso casi transparentes y retroiluminables. Tenemos máquinas de control numérico que permiten cualquier geometría, y eso se puede combinar con la parte artesanal. Al final, los gallegos no dejamos de ser de piedra. La mayoría de los clientes que piden una casa, te hablan de la piedra.

–¿Se ha notado en Galicia la caída de demanda internacional?

–Aquí tenemos muy buenos materiales, pero se suelen extraer en placas y se exportan. Eso no tiene mucho valor añadido. La clave está en transformar el material, en añadirle valor. La ingeniería y la arquitectura tienen que ser capaces de cocinar este material de forma más competitiva y actual.

–¿Qué papel deben jugar las administraciones en ese impulso?

–Cada área geográfica y cada cultura deben posicionar sus propios valores en defensa de su propio territorio. Así como hay ferias gastronómicas o de turismo, los materiales también deben ponerse en valor. Se está haciendo un buen trabajo con la madera gallega, ya hay concursos públicos que la valoran. En Galicia, las obras deberían considerar, no como obligación, pero sí como una invitación, el uso de productos cercanos. Igual que se valora que los cocineros empleen producto local. Los materiales que tenemos aquí son universales, nobles, sostenibles, y combinados adecuadamente pueden competir contra cualquiera. Las administraciones tienen la responsabilidad de poner en valor nuestros propios materiales a través de la obra pública.

–El programa del congreso incluye a nombres de referencia como Souto de Moura, Carme Pinós, García-Abril o Belén Moneo. ¿Qué destacaría de ellos?

–Tenemos grandes figuras, todas relevantes y con relación directa con la piedra. Son arquitectos que usan los materiales de forma sensible y delicada. Pero más importante que los nombres, que son todos referentes, es el mensaje. El mensaje es lo que hay que destacar, y cuando viene respaldado por grandes profesionales, capta más interés.