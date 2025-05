UGT afea a Asedas su «no» a reducir jornada: «¿Pero no era un problema de pymes?»

El secretario general de UGT afirmó ayer que hay «bastantes posibilidades» de que el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales «pase la primera fase» para su tramitación en el Congreso. Pepe Álvarez volvió a tender la mano a las patronales CEOE y Cepyme. «No quisieron negociar. Seguramente pensaron que era más barato el billete a Waterloo que la negociación. Aquí todos muy calladitos, pero la gran patronal a Waterloo», ironizó.

Criticó que Asedas, la patronal de Mercadona, Dia, Lidl o Aldi, haya cargado contra las 37,5 horas: «¿Pero no nos están cada día explicando el rollo este de que el problema es de la pequeña empresa? No, el tema de las 37,5 horas es del conjunto de los sectores productivos. Que no nos engañen. Que la cuestión está en Carrefour, está en Mercadona, está en Inditex, las grandes distribuidoras que luego nos sonrojan con los resultados cada año».