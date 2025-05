«La opa es buena para el país, los clientes, los accionistas y los empleados»

¿Esta operación se ha politizado en exceso?

El hecho de que la filtración de que estábamos en conversaciones para una fusión ocurriera en plena campaña de las elecciones catalanas ha tenido incidencia en que haya habido voces más vocales.

Esas voces han tenido un año para acallarse y en las últimas semanas ha ocurrido lo contrario.

Es normal que esté más presente en las conversaciones qué es lo que va a pasar. Pero hemos recibido ya 27 autorizaciones; las más importantes, las del Banco Central Europeo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Confío es que la opa llegue pronto a los que tiene que tomar la decisión, que son los accionistas del Sabadell.

¿Por qué considera innecesaria la consulta del Gobierno?

Porque la operación no afecta negativamente al interés general, sino al contrario. Es buena para Cataluña, España y Europa. Los clientes del Sabadell tendrán acceso a una red de más del doble de oficinas y casi el triple de cajeros. Las empresas, a un catálogo de productos mayor, más facilidad para su expansión internacional y más crédito. Además, hemos añadido unos compromisos muy potentes de mantenimiento del crédito para las pymes y autónomos del Sabadell. También es una operación buena para los empleados, que tendrán acceso a más oportunidades, y por supuesto para los accionistas.

Sin embargo, el Gobierno ha preguntado en la consulta si hay criterios de interés general afectados.

No queda ningún aspecto de interés general que no hayamos cubierto. No solamente hemos asumido compromisos con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ligados a la competencia, sino también en otras dimensiones sociales como la cohesión territorial y la inclusión: no cerrar oficinas que estén a menos de 300 metros, no abandonar municipios de menos de 5.000 habitantes, no abandonar códigos postales que sean de renta media-baja, o no cerrar ninguna oficina de empresas del Sabadell.

Se ha interpretado la consulta como una vía del Gobierno para armarse de argumentos para trabar la opa.

Confío plenamente en que el Gobierno tomará su decisión dentro de las competencias que tiene establecidas y en que la operación pase cuanto antes a que decidan los accionistas.

Si el Gobierno impone condiciones, ¿lo piensan recurrir ante la justicia?

No voy a especular sobre qué puede pasar si hacen esto o lo otro.

Se ha interpretado que BBVA apoyó el cambio de presidencia de Telefónica para ganarse el favor del Gobierno.

Absolutamente nada que ver. Si fuera por conseguir una decisión favorable haciendo un favor, diría muy poco de cómo funciona nuestro país.

¿Si el Gobierno limita la reducción de puestos de trabajo, mantendrá la opa?

Es una operación que no está planteada como de reducción de empleo, sino de hacer un banco mejor, no más pequeño. Las dos entidades ya hemos acometido procesos de reestructuración de personal muy relevantes hace cuatro años, lo que cambia la dimensión de personal respecto a operaciones precedentes. Cualquier proceso lo haremos con los sindicatos, acordado y con un índice muy alto de voluntariedad. Pero estamos hablando de magnitudes muy alejadas de las cifras publicadas.

Se refiere a los entre 7.600 y 10.500 empleos esgrimidos por los sindicatos. Pero, ¿y los 4.000 del Sabadell?

Es prematuro hablar de una cifra concreta, pero son cantidades muy moderadas y nada que ver con lo que se está publicando y con las de operaciones precedentes. Un buen ejemplo es el de las sucursales. Esas mismas fuentes (por los sindicatos) hablan de un impacto de 800 oficinas. Ya hemos hecho público que son 300. Lo dice todo.

¿Afectará más a Cataluña, donde habría más duplicidades?

No necesariamente. Tenemos el compromiso de mantener la sede de Sabadell en Sant Cugat como un centro de decisión y de gestión de negocio global importante para el grupo.

¿A qué prevén dedicarlo exactamente?

Forma parte del modelo de gestión en los diferentes territorios que tiene BBVA. Creemos firmemente en el equilibrio territorial y prueba de ello es que tenemos ya centros de decisión relevantes en distintos países y territorios. Los detalles tenemos que trabajarlos con el equipo de Sabadell. Nuestra visión no es llegar con un modelo e imponerlo, sino construir conjuntamente. Mi hipótesis es que tendrá que ver con las fortalezas de Sabadell en innovación, emprendimiento, pymes y empresas, y el modelo de gestión comercial y de riesgos de algunos de estos segmentos.

Han prometido mantener la marca Sabadell junto a la de BBVA el tiempo «que haga falta» donde «tenga sentido».

Habrá que analizar dónde tiene valor. Mi hipótesis es que donde más sentido tiene es en Cataluña y sobre todo en segmentos como el empresarial. Pero no quiero ahora cerrarlo, es prematuro. Dependerá del análisis que hagan los equipos del Sabadell y del BBVA.

Es habitual que la marca absorbida acabe desapareciendo.

Existen muchas que permanecen durante mucho tiempo. Nuestra marca en Turquía sigue siendo Garanti. En México, durante 20 o 25 años fue Bancomer. Y el Sabadell mantiene Guipuzcoano o Gallego.

¿Es posible mantener la marca Sabadell para siempre?

Perfectamente. Mientras tenga sentido comercial en un mundo cambiante, que también sabe Dios lo que nos traerá el futuro en cuanto a otras operaciones que puedan seguir sucediendo en el mundo.

¿Han pensado qué hacer con las fundaciones? ¿Las fusionarán?

Sin duda tendríamos que pensar cuál es la estrategia común que más sentido tiene.

¿Le parece razonable que el Sabadell haya mantenido contactos recientes con otros bancos para una fusión?

No sé si es así o cuándo fueron esos contactos. Cuando se presenta una oferta tan atractiva como la nuestra, el interés de los administradores debe estar alineado con el de los accionistas y debe ser que estos puedan decidir. Respetando esto, es lícito y legítimo que se puedan buscar alternativas que ofrezcan un mayor valor. Lo que pensamos es que el atractivo de la propuesta de BBVA es muy único y va a ser difícil que haya otro comprador que pueda ofrecer una combinación tan atractiva de proyecto y de términos económicos.

¿Descarta entonces un caballero blanco extranjero?

No hemos dejado mucho espacio, o ninguno, para que venga otro oferente.

¿Cree que la cúpula del Sabadell ha defendido el interés de los accionistas durante este año?

No me corresponde a mí contestar.

El presidente del Sabadell, Josep Oliu, dio un 85% de posibilidades de que la opa fracase.

Yo le doy una probabilidad elevada a que tenga éxito porque la correlación de las acciones ha pasado del 60% a más del 90%. Eso implica que el mercado descuenta una probabilidad muy elevada.

«No mejoraremos la oferta y la prima negativa se corregirá hacia el final de la opa»

Si el Gobierno lleva los plazos al máximo, a principios de julio se abriría el periodo de aceptación, que puede ser de entre 30 y 70 días.

Si la aprobación se produce a finales de junio, el siguiente paso es que la CNMV apruebe el folleto durante el mes siguiente, con lo que el plazo mínimo de 30 días ya no acabaría en julio. No conviene a nadie que el periodo de aceptación finalice en agosto. Lo previsible es que se extienda hasta septiembre.

El mercado también descuenta una mejora de la oferta, que ustedes niegan.

Es cierto que en las opas se suele empezar bajo y se sube hacia el final. En Italia, la opa de Unicrédito sobre BPM tiene una prima inicial inferior al 1%. Pero nuestra operación es muy diferente. Nuestra propuesta amistosa de fusión tenía una prima del 30%. Cuando el consejo del Sabadell la rechaza, decidimos de forma muy generosa extender los mismos términos a sus accionistas, cuando lo habitual es una prima mucho más rácana. Además, la oferta se ha revalorizado un 35% al ser mediante un canje, ya que nuestras acciones han subido. No tenemos ni la necesidad ni la intención de mejorarla.

Pero pueden mejorarla hasta cinco días antes del cierre del periodo de aceptación. ¿Lo harán si les falta un último impulso para tener éxito?

Es cierto que los inversores pueden vender hoy en bolsa las acciones de Sabadell a un precio superior al que pagamos. Pueden estar esperando una mejora de la oferta. Pero que sigan cotizando por arriba no significa que sea necesario subir la oferta. En la medida en que el mercado vea que pasa ese día último en el que se pueda mejorar y no lo hemos hecho [prima negativa], la cotización convergerá rápido a la propuesta que hacemos.

El Sabadell tiene previsto presentar su plan estratégico con un aumento de la remuneración al accionista. ¿Le preocupa que pueda llevarles a rechazar la opa?

En absoluto. El beneficio por acción del accionista del Sabadell se verá incrementado de forma sustancial con los términos económicos que hemos propuesto.

En su propuesta inicial de fusión amistosa incluyeron crear un consejo asesor con consejeros y ejecutivos de ambas entidades. ¿Lo mantienen?

La propuesta de fusión contenía una serie de compromisos y muchos se mantienen porque tienen todo el sentido, como la creación de un comité de integración con directivos de ambas entidades. Otros, sin embargo, no tienen sentido.

También preveían tres puestos del consejo del nuevo banco para consejeros del Sabadell. ¿Lo contemplan?

El planteamiento de una fusión es que los consejos de las dos entidades lleguen a un acuerdo para proponerlo a sus respectivas juntas. Una vez que el consejo del Sabadell rechaza la propuesta, los compromisos que tenían que ver con la composición del consejo pierden sentido. Lo que no quita que pudiera haber consejeros actuales del Sabadell que se incorporaran al consejo de BBVA.

¿Y la vicepresidencia prevista para Oliu?

Ese planteamiento deja de tener sentido en las circunstancias en las que estamos.