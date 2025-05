Fentiss desarrolla los satélites valencianos que quieren colonizar el cosmos

No es fácil explicarlo, pero ahí va el intento. ¿Cómo evitar que un satélite se congele al producirse un fallo en el control de temperatura si el aparato no se puede monitorizar desde la Tierra? o ¿cómo lograr que mantenga una ruta estable y sin desvíos pese a que se encuentre obstáculos durante el camino? La respuesta es el software que ha desarrollado la empresa valenciana Fentiss, que garantiza que esos aparatos imprescindibles para la comunicación humana no serán víctimas de un fallo que a la postre acabaría con ellos de forma prematura y después de mucho dinero invertido.

"El sistema detecta in situ cada eventual fallo y en la medida de lo posible lo arregla". Quien así se expresa es Manuel Muñoz. Cuando Fentiss dio sus primeros pasos, hacia 2010, era un simple becario en el Grupo de Investigación de Tiempo Real e Informática Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Ahora es el CEO de la compañía y uno de sus cinco accionistas. Los otros cuatro son la UPV y los catedráticos fundadores: Miguel Masmano, que tiene casi la mitad de las acciones, Alfons Crespo y Patricia Balbastre. Sus vidas cambiaron de manera radical cuando en 2009 se puso en contacto con ellos la agencia espacial francesa CNES: "Vieron que los desarrollos de software en tiempo real y nuestros sistemas particionados de Fentiss casaban con las necesidades que tenían, querían traer ideas del mundo aeronáutico al mundo espacial".

Con ese empuje, los investigadores decidieron crear una compañía al comprender "que esta tecnología era exportable". Durante los primeros años de la empresa, como explica su CEO, se centraron en desarrollar y mejorar el software de sistemas propio, denominado XtratuM, ya presente en más de mil satélites y vehículos espaciales, lo que lo convierte en el más replicado en el espacio de los que se crean en España.

Un lustro más tarde, Fentiss ha participado con éxito en varias misiones y, a partir de entonces, se compañía "se ha visto envuelta" en OneWEB, un consorcio en el que inicialmente participaban firmas como Airbus, que luego pasó a estar controlado por el Gobierno británico y que finalmente recayó en la manos de Eutelsat, un operador de telefonía francés. Muñoz detalla que "esta misión es una constelación de 650 satélites que proporcionan conectividad 5G en cualquier lugar de la Tierra". Y añade: "Proporcionamos el software del sistema que garantiza que los satélites no se van a caer".

Trabajar para la NASA

El relato del CEO prosigue poniendo énfasis en que la participación de Fentiss en One Web "posicionó plenamente a la firma en el mercado europeo y, a partir de ahí, las grandes agencias del espacio del continente confiaron en el producto". De hecho, su negocio no ha dejado de crecer, como prueba que en 2024 su facturación fuera de 1,2 millones de euros y que las ventas previstas para este 2025 vayan a crecer hasta los 1,5 millones. La plantilla de la compañía roza la veintena de trabajadores (tiene 19).

Fentiss ha trabajado para la estadounidense NASA a través de su colaboración con la francesa CNES. ¿Y hacia dónde pretende dirigir sus pasos en el futuro? Muñoz indica que hay dos vías de trabajo. Por un lado, la firma se propone incrementar la calidad del software que ha desarrollado, y por el otro, quiere impulsar las aplicaciones que comporta dicho sistema. Para hacerlo más entendible, lo explica de esta manera: "El sistema operativo nuestro es como Windows, pero para ejecutar algunas funciones, como el Crome para acceder a Google, necesitas aplicaciones, que es en lo que vamos a centrarnos ahora". Otra línea de trabajo es ampliar su mercado «con nuevos productos».

El CEO de Fentiss no oculta que se abren para la empresa buenas oportunidades de negocio como consecuencia del cambio en las relaciones internacionales impuesto por Donald Trump desde que regresó a la presidencia de EEUU, el pasado mes de enero. "Una de las capacidades de nuestro sistema es que el producto en el que se aplique sea impenetrable. Si se aplica en satélites para defensa aumentaríamos nuestro negocio", detalla.

Por tanto, Muñoz admite que hay opciones interesantes para esta firma, con sede en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, en el incremento del gasto en defensa al que se han comprometido los países europeos, incluido España, para hacer frente a la menor cobertura estadounidense y, sobre todo, a la amenaza cada vez mayor de la Rusia de Vladímir Putin. Gracias a la gran aceptación internacional en el sector, Fentiss ha inaugurado recientemente una filial en la localidad francesa de Toulouse, una de las principales ubicaciones aeroespaciales, con el objetivo de reforzar su presencia en el ecosistema industrial europeo y estar aún más cerca de sus clientes estratégicos.