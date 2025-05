«Tenemos dos pesqueros para África de 96 metros pendientes de financiación»

–El contrato de Uruguay es muy polémico en el país. ¿Cómo viven este tema?

–Con tranquilidad, aunque ciertamente un poco sorprendidos. Tranquilidad porque tenemos muy claro lo que se ha hecho, con la máxima legalidad y cumpliendo las legislaciones vigentes de Uruguay y de España. Pero sí es cierto que allí hubo un cambio político en el Gobierno y precisamente algunos de los miembros de este nuevo gobierno estuvieron en contra del proyecto, políticamente hablando. Nosotros estamos tranquilos, seguimos cumpliendo hitos y el contrato a rajatabla. Entendemos que va a seguir así y que esto se acabará normalizando y dejará de ser una pelea política, que es lo que es, a nuestro entender.

–Viajó al país para explicar el proyecto. ¿Se quedaron más tranquilos?

–Se les explicó todo. Nos hicieron preguntas sobre temas de los que no tenían información, se les aclaró todo y posteriormente se le enviaron documentos que no tenían. No hemos tenido más noticias.

–Al final todos los pasos los certifica Lloyd’s Register.

–Cumple con su obligación, que es la certificación del barco desde el punto de vista técnico para cumplir sus estándares, que son los más altos del mundo. Eso es una garantía para Uruguay.