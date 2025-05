Comercial Pernas aprueba su plan de ajuste con una quita general del 39%

El cierre de la hoja registral es un acto jurídico que impide a una empresa inscribir cualquier documento —actos o contratos, por ejemplo— en el Registro Mercantil. Se produce cuando una sociedad no ha depositado sus cuentas anuales transcurrido un año del cierre de su ejercicio fiscal. Comercial Pernas (Coper) no lo ha hecho todavía con las de 2023, pero acaba de justificarlo ante la misma entidad: sus números no fueron validados por su junta general porque está en pleno proceso de ajuste tras haber incurrido en insolvencia. Acaba de aprobar su plan de reestructuración, de hecho, según apuntan fuentes de la dirección. La propuesta, desgranada por este periódico, pasa por una quita del 39% sobre la deuda y el trasvase de clientes desde la disuelta Atunes y Lomos (Atunlo) a su propia cartera. El acuerdo ha sido depositado ante notario y será remitido a continuación al juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, para su homologación. Si se valida en sede judicial tendrá efecto arrastre y sus condiciones serán de aplicación para todos los acreedores, incluidos los disidentes.

Las mismas fuentes han apuntado que esta homologación se demorará «dos o tres meses», y que la aprobación ha sido posible por el peso de la clase dominante de acreedores o fulcro. Es una clase relevante porque, como exhibe el Consejo General de Economistas de España, «es la que debe recibir el poder de decisión político puesto que los acreedores que la conforman son los que están más alineados con cada euro marginal de creación o destrucción del valor de la compañía». En el caso de Pernas ha correspondido a los acreedores ordinarios, los comerciales, mientras que en Atunlo la fulcro estaba concentrada en los financieros.

El acreedor más expuesto en el preconcurso de Comercial Pernas, de los ordinarios no financieros, es la compañía Pacific Freezing Company, con base en Santiago de Surco (Perú) y 4,62 millones de euros de deuda, como consta en el plan de reestructuración. En segundo lugar está la taiwanesa Cosmic Ocean, con 2,32 millones de euros, por delante a su vez de la naviera Isamar SARL, con otros 1,67 millones. La francesa Groupe Barba, Ricardo Fuentes e Hijos, General Tuna Corporation (Filipinas), Argos Pereira, Pescados Llorente, Maishi Group (Perú), Alonso & Fábregas, Nosatún Pesca o Davimar constan en los siguientes puestos. En suma, la clase ordinaria no financiera tiene una deuda reconocida de 16,4 millones de euros. En esta categoría no figuran ni la coruñesa Actemsa (1,35 millones) o la antigua filial de Atunlo en Portugal, Central Lomera Portuguesa (2,2 millones). Han sido colocadas en otra clase, la de «acreedores en situación irregular». Entiende Pernas que continúan en una posición «financieramente delicada» y que, en consecuencia, su voto se vería alterado por una especie de premura en el recobro de sus deudas; su prioridad no sería, en definitiva, la redención.

En líneas generales el plan de reestructuración de Pernas incluye una rebaja en la deuda hasta 34 millones de euros, con esa quita del 39%, que sería del 100% para la categoría de créditos subordinados. Su plan de pagos es hasta 2030, con un año de carencia para los acreedores financieros.

Actividad

En lo que respecta a la actividad fabril, la planta de O Grove pretende volver al trabajo en dos semanas y con una mercantil de nueva creación al mando, Tunagrove, cuyo administrador único es Enrique Martínez Torrón. Fue constituida el pasado 2 de mayo con 3.000 euros de capital social. Quiere incorporar a 65 personas, según pudo saber FARO. En paralelo a los planes de Coper está la demanda interpuesta por la administración concursal de Atunlo, admitida a trámite, y que acusa a los antiguos directivos de haber despatrimonializado la compañía. Haciendo que Atunlo perdiera el control, precisamente, de las fábricas de O Grove y Cambados.