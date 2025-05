En Galicia hay 54 concellos sin oficina bancaria y en 131 ya solo queda una

El presidente de Abanca fue contundente durante su intervención en el Foro del Noroeste organizado por Prensa Ibérica en Santiago el pasado martes. «Es un no rotundo», espetó Juan Carlos Escotet, ante los cantos de sirena que otra vez situaron a la líder financiera de Galicia en una hipotética fusión con el Banco Sabadell en medio de su batalla contra la oferta pública de adquisición (opa) hostil de BBVA. «No nos interesa cambiar por ahora la gobernanza de la entidad si no prevalece nuestro negocio. Claramente, no nos conviene», reiteró. En las diez operaciones corporativas que lleva a la espalda, Abanca siempre asumió el timón y quiere seguir haciéndolo con el objetivo de pasar de séptimo a quinto operador del sector en la Península Ibérica en 2030.

Su historia resume la profunda reestructuración del sector desde el estallido de la burbuja inmobiliaria el claro protagonismo de Galicia en el nuevo mapa bancario que se ha ido dibujando desde entonces. En 2007 estaban presentes en la comunidad casi un centenar de bancos y cajas. Ahora quedan menos de una veintena, según los últimos balances del sector con los datos de finales de 2023, lideradas por Abanca (435 oficinas), Santander (149), Caixabank (139), BBVA (116), Sabadell (62) y Caixa Rural Galega (47).

Reconversión del sector

La evolución de la red comercial muestra a la perfección el calado de la reconversión del sector por la desaparición de competidores y el cambio de modelo en la atención a la clientela. Muchas entidades se han ido de emplazamientos menos rentables por la pérdida de población y hay una clara tendencia en general a concentrar el negocio en sucursales de mayor tamaño y a exprimir la omnicanalidad con las nuevas tecnologías. ¿Cuántas oficinas siguen abiertas en Galicia? Pues 1.005 a 31 de diciembre de 2024, según el Banco de España, que también conserva una sucursal en funcionamiento. Es la cifra más baja desde que comenzaron los registros en diciembre de 1974. En ese momento había en la comunidad 1.060 sucursales.

El sector ha levantado el pie del acelerador en el ajuste de capacidad. A lo largo del último año clausuró 10 locales en Galicia. En 2023 fueron 7. Nada que ver con los volúmenes de ejercicios precedentes (59 en 2022, 150 en 2021, 132 en 2020 y 136 en 2019) y, sobre todo, con los momentos más duros de la doble recesión financiera. En 2011, tras la fusión de las dos cajas de ahorro de Galicia, bajaron la persiana 220 oficinas; y 176 en 2013. Desde septiembre de 2008, cuando la banca batió su récord de sucursales con 2.539, su red aquí se desplomó por encima del 60%. Echaron el cierre 1.534 sucursales.

Desde los máximos de 2008, en la comunidad echaron el cierre el 60% de las sucursales

El proceso provocó la salida de los bancos de 54 concellos, según los datos del Banco de España recopilados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Todos rurales, envejecidos y afectados por la progresiva pérdida de servicios. En la provincia de Pontevedra son Mondariz-Balneario, Dozón y Campo Lameiro. En A Coruña están A Baña, Aranga, Coirós, Paderne, Vilarmaior, Vilasantar, Cabanas, Lousame, Cerdido, Mañón, Dodro, Santiso y Toques. Ourense es el enclave más perjudicado: Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo, Lobeira, Piñor, Punxín, Baltar, Os Blancos, Porqueira, Rairiz de Veiga, Trasmiras, Taboadela, A Arnoia, Beade, Carballeda de Avia, Cenlle, Cortegada, Melón, A Teixeira, A Bola, Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado, Verea, Chandrexa de Queixa, San Xoán de Río, Larouco, Petín, Castrelo do Val, Monterrei y Oímbra. El resto es de Lugo: As Nogais, Negueira de Muñiz, O Vicedo, Ribeira de Piquín, Ribas de Sil, O Páramo, Samos y Muras.

Parte de ellos han podido paliar la falta de atención física del sector financiero con los servicios de cajeros automáticos de los programas de la Xunta y el Gobierno. Hay otros 131 ayuntamientos gallegos en los solo permanece una oficina.

Los 10 cierres de 2024 se localizaron en Guitiriz (1), Ourense (1), A Coruña (4) y Vigo (4). Las dos ciudades más pobladas de Galicia reúnen cada una el 10% de las oficinas operativas en la actualidad. Por cada sucursal bancaria hay de media en la comunidad cerca de 2.700 habitantes. La comarca de O Condado alcanza el mayor valor (4.250 vecinos), seguida de Tabeirós-Terra de Montes (3.879) y Pontevedra (3.693).