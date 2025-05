Grupo Pereira enfila los 200 millones en ventas el año de su 70 aniversario

En el despacho de José Pereira (1925-2022) lucen todavía dos metopas: «O paso do boi é lento, pero seguro» y «Cuando un viejo se muere, desaparece una biblioteca». «Siempre fue una persona observadora y curiosa y con gran capacidad de escucha. Escuchando a patrones de pesca y jefes de máquinas logró aplicar muchas de las mejoras que le solicitaban». Así lo recuerda su nieto y uno de los actuales directivos de la compañía, Ruy Andrade. Y también las gentes de la mar, tanto las que trabajaron para su empresa como las que no. No en vano, fue uno de los precursores en la utilización de redes de nylon y poliuretano, lo que permitió retirar las de cáñamo y mejorar exponencialmente la actividad en alta mar. «También es necesario reconocer la colaboración del ingeniero naval alemán Harro Draheim –abunda Andrade–, que le ayudó a él y a otros armadores que le quisieron escuchar».

La compañía que ahora dirige José Enrique Pereira, hijo del fundador, ha rehusado seguir la estela de firmas de la competencia y no apostar por movimientos bruscos de crecimiento inorgánico. Con la pretensión tatuada de seguir siendo familiar; la de los que siguieron la estela de Pepe Pereira.