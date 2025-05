The Way Startup Summit se lanza a por 10 millones para convertir ideas en empresas

The Way Startup Summit despegó ayer un año más desde el Palacio de la Oliva y lo hizo con más de medio centenar de firmas emergentes, 100 ponentes, 120 inversores y 1.300 participantes presenciales en una decimocuarta cita que promete marcar la diferencia, como paso previo a un 15 aniversario que será «histórico». El equipo que dirige Lalo García sigue dando forma a un evento que quiere, desde Vigo, consolidarse como «referente del emprendimiento no solo de Galicia, sino de todo el noroeste peninsular», y los éxitos cosechados edición tras edición son palpables: como así dejó constancia este jueves su organización. Solo el encuentro del pasado 2024 permitió que una cuarta parte de los 50 proyectos presentados obtuviesen financiación, 7,5 millones en total, y el desafío es «llegar al 30 o 35%» de las más de 60 iniciativas que se exponen hasta hoy, con todas las ganas puestas en superar los 10 millones. «Ojalá sea así, esperamos poder romper esa barrera. Pero lo más importante no es el monto, sino que el mayor número posible de compañías consiga un apoyo inicial para crecer», destaca García a FARO.

Ese es el principal objetivo, que viene acompañado de un segundo. «El gran reto es que ese capital que se invierte sea gallego», evidencia el director del foro. De ahí que estos días 8 y 9 de mayo se reúna a todo el ecosistema innovador y acelerador para acercar el amplio abanico de oportunidades que se exhiben al capital tradicional, con mesas sobre private equity (capital riesgo) y redes como Semente, la primera comunidad de business angels creada a nivel autonómico.

«No se trata de llenar estadios. Queremos consolidar la semana del emprendimiento en Galicia», indica además García sobre The Way Startup Summit, que crece este año respecto al anterior, y su proyección a futuro. «Lo que queremos sí o sí es ver aquí a startups que levantan una ronda de financiación y vuelven reforzadas, y que al año siguiente consiguen más fondos y escalan todavía más», sentencia. Todo ello en un evento que este año tiene como cabezas de cartel a Abanca Innova, Stellantis, Trenlab (Renfe), New Balance, Stripe, Cluergal, Marosa, Toqio, Envita, Hack a Boss, Docuten o Ecoembes, entre otras caras visibles.

Ayer, en la inauguración del acto, el conselleiro de Emprego, José González, puso en valor cómo el foro se ha convertido en todo «un referente en el ecosistema emprendedor no solo de Galicia, sino de todo el noroeste peninsular». Y el consejero delegado de Enisa, Borja Cabezón, animó a las firmas emergentes a solicitar los apoyos que facilita su organismo, admitiendo que acudió a la cita «con la cartera llena» al contar con más de 300 millones «para poder ofrecer a los emprendedores gallegos». También asistió el delegado de Zona Franca, David Regades, que avanzó que el consorcio cerrará antes de final de año un nuevo convenio con la organización de The Way Startup Summit, «que esta vez será bianual para garantizar que este evento se celebre en Vigo los próximos dos años».