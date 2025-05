Pernas fija un 39% de quita y prevé reconquistar la clientela de Atunlo

El primer plan de reestructuración de Comercial Pernas (Coper) fue derribado el pasado octubre por el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, a instancias de un grupo de acreedores financieros y comerciales. Fue tachado de «inverosímil», de no ofrecer una «perspectiva razonable de evitar el concurso» o de crear clases «ficticias» de créditos en su propio beneficio. La pesquera, otrora referencia nacional en el mercado de túnidos y accionista en un 40% de la liquidada Atunlo, ha presentado ahora su segundo plan de ajuste con el objetivo de resarcirse y de evitar, para sí misma, un escenario de quiebra. La firma, fundada en 1988 por José Antonio Pernas Díaz y hoy en manos de sus herederos, encomienda su resurrección al «trasvase natural» de los antiguos clientes de la mencionada Atunlo. «Regresarán libre y voluntariamente a Comercial Pernas [...] se captará parte de la demanda», expone el documento.

En líneas generales, Pernas aspira a rebajar la deuda con una quita del 39%, de modo que el pasivo afectado pasaría de más de 58 millones de euros a 34 millones. Los créditos tipificados como «subordinados», que rebasan los 5 millones de euros y afectan exclusivamente a entidades financieras, sufrirían una quita del 100%, de acuerdo a la documentación oficial a la que ha tenido acceso FARO. Su plan de pagos es hasta 2030, con un año de carencia para los acreedores financieros. Para que su ajuste prospere y sea homologado judicialmente deberá contar con el visto bueno de más de dos tercios del importe total de cada clase, de un total de cinco: acreedores ordinarios financieros, acreedores financieros avalados con ICO, los comerciales, acreedores «en situación irregular» y los subordinados. No hay rastro en el listado de su antiguo socio en Atunlo y enemiga íntima, la armadora vasca Inpesca, que fue, precisamente, una de las que impugnó el primer plan de reestructuración en el juzgado.

Las clases

La configuración de las clases de acreedores es significativa, por cuanto entre algunas de ellas no hay ninguna diferencia ni en quitas ni en plazo de pagos; solo cambia su consideración a efectos de su voto, para conseguir esa mayoría cualificada que exige la ley concursal. Por ejemplo, en la categoría de acreedores comerciales ordinarios (16,4 millones de euros en impagados en total) no figuran ni la coruñesa Actemsa (1,35 millones) o la antigua filial de Atunlo en Portugal, Central Lomera Portuguesa (2,2 millones), pese a que lograron homologar sus respectivos planes de reestructuración. Entiende Pernas que continúan en una posición «financieramente delicada» y que, en consecuencia, su voto se vería alterado por una especie de premura en el recobro de sus deudas; su prioridad no sería, en definitiva, la redención de Comercial Pernas. Por eso está colocada en la categoría de «acreedores en situación irregular», en la que constan también Marpesca Europa (en liquidación) o Frigoríficos de Cambados, cuyos directivos han sido señalados por la administración concursal de Atunlo como supuestos colaboradores en el «vaciado patrimonial» de ésta. Eso sí, a los acreedores comerciales normales y los irregulares se les aplican las mismas cláusulas: quita del 39% y plan de pagos, sin carencia, hasta 2030. Lo mismo sucede con la clase financiera, que se separa entre el pasivo que está respaldado por créditos ICO y el que no tiene aval público. En ambos casos sería de aplicación un año de carencia y un 2,5% de interés, también con amortizaciones hasta 2030.

Principales magnitudes del plan de reestructuración de Coper / Hugo Barreiro

Con estos mimbres y gracias al trasvase «natural» de clientes procedentes de Atunlo, Comercial Pernas proyecta un fuerte incremento en su cifra de negocios, que ascendió a algo menos de 29 millones de euros en el ejercicio 2024. Para este año en curso estima una facturación de 84 millones, que rebasaría el umbral de los cien en el ejercicio 2029. Esta proyección, sumada a la recuperación de los flujos de crédito —no está previsto refuerzo de capital por la vía de ampliaciones—, es lo que permitiría a la compañía ofrecer a los acreedores un escenario de tranquilidad. Apunta Pernas que este plan permitirá recuperar el 61% de las deudas —de mano de esa quita del 39%—, mientras que una liquidación apenas daría para repartir entre los acreedores un escaso 13%.

Como consta en la documentación revisada por este periódico, los acreedores tienen de plazo hasta el día 12 de mayo para notificar su posición, favorable o contraria al plan de reestructuración. Pernas se acoge, por último, a la excepcionalidad prevista en la legislación (655.3 TRLC) ante un eventual rechazo de los votantes. «No hay ni mercado para las participaciones, ni los acreedores han pretendido la capitalización de sus créditos, ni la empresa sería viable, siendo una empresa familiar, sin la dirección de la empresa, que la gestiona y realiza las tareas ejecutivas que permiten continuar el negocio, ejerce su administración social y es su principal accionista».