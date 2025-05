El vigués que soñó con una fábrica de Hyundai en la ciudad

Corría el año 1995. Tras la entrada de los vehículos japoneses al mercado comunitario unas décadas atrás, era el turno de las surcoreanas. El mayor fabricante, Hyundai Motor Company, estaba buscando terrenos para implantarse en suelo comunitario y producir sus primeros coches a través de ensamblaje de colecciones CKD (Completly Knock Down), es decir, enviándolos despiezados. Vigo y su área, como ya había pasado antes con otras marcas, seguía en el radar de las grandes compañías de la industria por sus innumerables ventajas que explotaba entonces PSA Peugeot-Citroën. Ante esta situación, Luciano Souto Pastoriza, vecino vigués que trabajaba en el sector del auto, lo dejó todo para embarcarse en una aventura inusual: convencer a las autoridades y atraer a Hyundai para instalarse en la zona. Treinta años después, cuenta para FARO su experiencia.

Desde su casa en la calle López Mora, este comercial jubilado de, entre otras marcas, Hyundai, cuenta que la historia comenzó cuando se enteró de que el fabricante quería implantar una serie de factorías en la Unión Europea, tal y como están haciendo ahora los productores chinos. El vigués, que ahora tiene 69 años, entendió entonces que, dado el éxito de la planta instalada por Citroën y el tejido de proveedores de su alrededor, la comarca olívica sería ideal para los surcoreanos.

Así, Souto inició una ronda de contactos con las autoridades, empezando por la mancomunidad del ayuntamiento de Vigo, la Autoridad Portuaria y, por supuesto, la Xunta. «Elena Espinosa, por ejemplo, me hizo una carta de presentación para el proyecto», cuenta sobre la entonces presidenta del Puerto, infraestructura clave para el proyecto. Por su parte, entre los políticos locales destaca el papel del ya fallecido José Manuel Barros, histórico alcalde de O Porriño entre 1981 y 2003. «Hizo todo lo que pudo, la verdad», resume.

Un Hyundai Galloper de la primera generación / Wikimedia

Este «enamorado de los coches» explica que «todo se llevó secretamente» y, como resultado de sus trabajos, atesora varios documentos de aquella época, entre los que están los planos de la hipotética factoría. «La idea era la de producir todoterrenos en un terreno de la Zona Franca en O Porriño. Sería a través del sistema CKD y el modelo sería el Mitshubishi Pajero, bautizado como Galloper para Hyundai», apunta sobre el coche de la marca nipona que producía la coreana bajo licencia, al que más tarde se sumaría «un furgón industrial». Para potenciar el proyecto, encargó un informe preliminar a Price Waterhouse (antes de la fusión con Coopers & Lybrand que derivó en la actual PwC) y embarcó a otras personas de su confianza.

Falta de apoyo

Souto lamenta mucho que su ambicioso plan no saliera adelante. «Me arruiné con aquello», recuerda. Eso sí, se muestra todavía hoy muy dolido por la falta de apoyo institucional, en especial desde el Igape. «Ni me recibieron, no me hicieron ni caso», se queja, «pasaron olímpicamente de todo».

La única noticia sobre el tema publicada en Faro de Vigo a finales de octubre de 1995 / Hemeroteca de FARO

La única referencia en la hemeroteca del decano a esta historia se publicó en octubre de 1995. El titular: «Un supuesto intermediario de Hyundai desiste de crear una fábrica de coches». En el texto se mencionaba que Barros había rechazado dar dinero a Souto, que no es citado como tal, para las gestiones. «Nunca pedí dinero», explica este comercial de concesionarios que se reconvirtió a bróker.

Preguntado por qué decide contarlo 30 años después, dice que se tiene «la espinita» de que esto no saliera adelante. «Yo me metí en el embrollo, pero es que le vi mucho futuro», lamenta.