Roberto Villafáfila, ingeniero eléctrico: "El apagón no se originó por un solo error, sino por una serie de fallos en cascada"

El debate sobre el apagón que el lunes dejó a oscuras a España se está volviendo cada vez más complejo y, según advierte el ingeniero Roberto Villafáfila, "se están diciendo tantas mentiras y medias verdades sobre el tema que resulta complicadísimo entender realmente qué ha pasado". "Estamos ante un escenario complejo y, justamente por ello, necesitamos información rigurosa y un debate pausado", afirma el profesor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) e investigador del Centre de Recerca i Innovació Tecnològica a l'àmbit de l'Energia Elèctrica i l'Electrònica de Potència (CITCEA-UPC) en una entrevista con El Periódico de Catalunya.

-La única certeza que tenemos es que el lunes a las 12:33 desapareció el 60% de la energía que se estaba produciendo en España. ¿Qué significa exactamente esto de que "desaparezca" la energía?

-Propiamente dicha, la energía no desaparece. Las centrales que estaban generando en ese momento ni se volatilizaron ni dejaron de generar de forma inmediata. Lo que ocurrió es que dejaron de estar conectadas a la red. Dicho de otra forma, la energía que estaban produciendo ya no se pudo inyectar porque se desconectaron, como cuando en casa se corta la luz porque o le das un interruptor o se activa algún mecanismo de protección. Aquí la cuestión es, ¿por qué se activó ese interruptor? De eso depende entender qué ha ocasionado este apagón.

-Se habla de oscilaciones y fluctuaciones de potencia. ¿Qué significa eso?

-El sistema eléctrico funciona bajo una premisa fundamental: la generación debe ser igual a la demanda en todo momento. Es decir, la potencia generada tiene que coincidir exactamente con la que se está consumiendo. Todas las centrales deben generar exactamente lo que los consumidores demandan y esta energía se transporta a través de las redes de transporte y distribución. Cuando ese equilibrio se rompe, se producen oscilaciones y fluctuaciones de potencia. Aunque el sistema está preparado para asumir pequeñas variaciones, si el salto es muy grande, como en este caso, no se puede compensar a tiempo y se produce un apagón.

-Los primeros análisis indican que "desaparecieron" 15 gigavatios en cinco segundos.

-Exacto. Y eso es mucho tanto. El sistema no fue capaz de encontrar sustitutos para esa potencia tan rápidamente. Intentó responder, pero se comenzaron a desconectar instalaciones. Esto no es algo fortuito, sino que responde a un mecanismo de defensa para evitar el apagón total. Pero por motivos que aún desconocemos, los protocolos fallaron, el sistema se volvió inestable y hubo una reacción en cadena que provocó la caída de instalación tras instalación.

-¿Y todo esto en cinco segundos?

-En términos eléctricos es mucho. Piensa que en circunstancias normales el equilibrio depende de órdenes de milisegundos. Si estamos cinco segundos sin equilibrio, tal y como ocurrió el pasado lunes, es completamente normal que se produzca ese efecto dominó.

-¿El fallo desconectó solo a las plantas renovables o a todas las fuentes de energía?

-Se desconectaron todas, desde las solares hasta las nucleares. La caída de la fotovoltaica y eólica fue la más significativa pero simplemente porque eran las tecnologías que más estaban presentes en ese momento. Pero caer cayeron todas.

-¿Y si en vez de estar produciendo con solares y eólicas hubiéramos tenido más presencia de tecnologías con más inercia la reacción hubiera sido distinta?

-Si hubiéramos tenido otro mix de generación, con más hidráulica, nuclear, gas o carbón, tal vez el impacto se podría haber amortiguado un poco más pero no lo creo. Con una pérdida de energía tan grande probablemente el desenlace habría sido similar. En España no hay ninguna central que por sí sola supere 1 GW de potencia, ni siquiera las hidroeléctricas o nucleares, así que me cuesta imaginar cómo habrían reaccionado ante un fallo que provocara una pérdida súbita de 15 GW.

-Hay quien dice que esto podría estar relacionado con un "exceso de renovables" que habrían saturado la red.

-No lo creo. De hecho hace poco incluso tuvimos días en los que todo el sistema español funcionaba con un 100% renovable y no pasó nada. El problema, en todo caso, viene de las características técnicas de algunas renovables, especialmente la fotovoltaica. La mayoría de las plantas solares necesitan que la red eléctrica ya esté funcionando para poder aportar energía. Esto se debe a que sus inversores (o onduladores) no pueden generar por sí solos la forma de onda eléctrica necesaria y simplemente se ajustan a la que ya existe en la red. Por eso, si la red sufre una interrupción o se desestabiliza, estos sistemas se apagan automáticamente por seguridad y no pueden ayudar a restaurarla.

-¿Y eso tiene solución?

-Por supuesto. Este problema se soluciona con inversores llamados "grid forming", que sí pueden crear esa onda eléctrica de referencia de forma autónoma. Así, pueden seguir funcionando incluso si la red falla. Este tipo de tecnología ya se utiliza, por ejemplo, en instalaciones con baterías para autoconsumo, que pueden mantener el suministro eléctrico aunque haya un apagón general. En eólica, algunas tecnologías ya lo permiten en parte gracias a su electrónica de potencia.

-¿Cree usted que acabaremos identificando una sola causa detrás del apagón o que la explicación final será más compleja?

-Dudo que la respuesta final sea un fallo individual. Diría que lo más probable es que acabemos averiguando que el apagón no se originó por un solo error, sino por una serie de fallos en cascada. Para ello habrá que entender qué hay detrás de la desconexión masiva que rompió el equilibrio y llevó al sistema a cero. Y eso es algo que podría varios meses de trabajo.