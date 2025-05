Mosquera avisa: la automoción gallega tiene un «problema de competitividad colectivo»

La asamblea del Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga) de abril de 2024 dejó uno de los discursos más duros en lo que se refiere al futuro del sector en el área. Fue el entonces director de la planta de Stellantis Vigo, Ignacio Bueno, el que habló en nombre de la industria reclamando más apoyos para que los proveedores no se quedasen atrás, perdiendo contratos (como así se fue conociendo en los meses posteriores) y comprometiendo su viabilidad. Un año después, la plataforma STLA Small está definitivamente amarrada en Balaídos, el CEO del grupo ya no es el exigente Carlos Tavares y en la planta olívica el jefe es José Luis Alonso Mosquera. Sin embargo, estos significativos cambios no han variado la realidad que vive el sector, azotado por la invasión del coche chino o la guerra arancelaria. Por este motivo, el director de la factoría llamó ayer a filas para «enfrentar un problema de competitividad colectivo», avisando de un «mercado altamente competitivo» para la planta y sus proveedores y apelando a que se incentive «correctamente» y a apostar por la innovación.

Alonso Mosquera, que estos días cumple precisamente un año desde su nombramiento en sustitución de Bueno, lanzó este mensaje frente a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Fue en el marco de la presentación de los avances del proyecto FacendoPlus, que precisamente nace con la intención de fomentar la innovación para poder aplicarla en Stellantis Vigo y lograr mejorar los costes de producción.

Ya durante su intervención, el director de la planta olívica insistió en la necesidad de «seguir innovando» y sacó pecho de lo que se consigue en el área en la materia. «La compañía ve con mucho interés lo que hacemos y lo aplica en todo el mundo», trasladó. Por eso, pidió a Lorenzana, como también hizo el director del CTAG, Luis Moreno, que este tipo de ayudas de la Xunta continúen. «Debemos trabajar ya en su definición», añadió.

Después de las intervenciones, Alonso Mosquera y Lorenzana atendieron a las preguntas de los periodistas presentes. Cuestionado por este medio sobre si se había conseguido avanzar tras la alerta lanzada hace un año en la asamblea de Ceaga y las ayudas de emergencia lanzadas por la Xunta, el ingeniero vigués fue claro: «Dentro de nuestra visión de la situación con los proveedores lo que prevemos es que tenemos que enfrentar un problema de competitividad colectiva, porque estamos en un mercado altamente competitivo que se está globalizando. Si queremos conquistarlo tenemos que ofrecer el producto adecuado al precio adecuado».

Costa de todos

Para lograr esos costes que se traduzcan en vehículos más asequibles, para Alonso Mosquera es cosa de todos, desde Stellantis hasta los proveedores y administraciones. «Si el sistema se incentiva correctamente, si somos capaces de mantener la competitividad que hemos demostrado hasta ahora, no debería haber problema», señaló, «si por el contrario encontramos problemas de competitividad sí puede haberlo».

El patrón de Balaídos, que no se mojó sobre si este año superarán el récord de producción (de 2007, con 547.000 coches), señaló que la innovación ayuda a «ser capaces de hacer frente a los desafíos que tenemos por delante en cuanto a costes de producción». «Nosotros seguimos trabajando para mantener nuestra actividad cada vez con una mejor opción para que nuestros clientes puedan acceder a una movilidad descarbonizada a un coste asequible», recalcó.