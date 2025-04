Incendio con gran humareda en una nave de la viguesa Profand en el puerto de Sada

Un incendio con una gran humareda en una nave de la empresa Profand, en el puerto de Sada, ha movilizado a seis camiones de bomberos de Betanzos y Arteixo, efectivos de Emerxencias de Oleiros y de Protección Civil de Sada, un amplio dispositivo de la Guardia Civil y una ambulancia, enviada con carácter preventivo, informa el 112, que también ha avisado a los bomberos de Ordes.

El servicio autonómico de coordinación de emergencias alertó a los efectivos tras recibir avisos de particulares sobre las 18.10 horas que informaban de que salía mucho humo negro por las ventanas del inmueble. El fuego ha provocado el desplome del techo del complejo industrial. La empresa asegura que "no hay que lamentar daños personales" ni se han registrado heridos y que "el incendio está bajo control", según el comunicado difundido sobre las las 19.20 .

Humareda visible desde Sada de Arriba / LOC

Bomberos informaron, ya desde el punto, de que se trataba de un incendio bastante potente a primera vista y trabajaban para contenerlo, traslada el 112. La columna de humo resulta visible desde varios puntos de la comarca y el olor puede percibirse desde puntos como la playa de Miño.

Profand explica que esta nave está destinada a la limpieza de cajas y no alberga mercancía ni actividad productiva. Fuentes de la empresa, dedicada a productos congelados, refrigerados, frescos y platos preparados de pescado y cefalópodos, apuntan que no había trabajadores en el recinto cuando se declaró el fuego, ya que en esa nave se trabaja de mañana, y que no afecta a su actividad.

Expectación en Sada por el incendio / LOC

La empresa asegura que investiga las causas del incendio y "es pronto para determinarlo". "La compañía ha abierto una investigación interna para aclarar lo sucedido", anuncia Profand.

EN AMPLIACIÓN