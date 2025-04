Stellantis se concentra en producir híbridos como el Peugeot 2008 vigués para evitar multas por CO2

La transición al vehículo eléctrico no arranca. Pese a los buenos datos de ventas recientes —en Galicia, por ejemplo, las matriculaciones de coches cero emisiones se disparan un 63%—, España está muy lejos de los objetivos deseados por el propio Gobierno o la Comisión Europea. Los fabricantes, como Stellantis, lo vienen alertando: el producto está en el mercado, pero la demanda no acompaña. Es por este motivo que muchas de las compañías están dando un golpe de timón para dar con la tecla, evitando de paso las multas por la conocida como normativa CAFE (Clean Air for Europe, Aire Limpio para Europa), que fija que las nuevas matriculaciones de turismos deberán estar por debajo de los 93,6 gramos de CO2 por kilómetro a riesgo de sufrir sanciones de 95 euros por cada gramo de CO2 extra y coche vendido. «Los vehículos eléctricos no cumplen las expectativas, así que nos hemos centrado en los híbridos», dijo en el Senado francés Jean-Philippe Imparato, jefe para la región europea del grupo con planta en Vigo.

Durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Senado de Francia sobre las ayudas públicas concedidas a las grandes empresas, Imparato reconoció este giro de guion en la estrategia de Stellantis. «Actualmente no hay mercado para vehículos eléctricos», resumió. Por eso, la firma apostó por potenciar la producción de coches híbridos o semihíbridos (MHEV, siglas en inglés para mild hybrid electric vehicle), como es el caso del Peugeot 2008 que produce Balaídos.

Sin embargo, este cambio no viene exento de problemas. En su intervención, Imparato desveló que sufren falta de piezas. «Hemos llegado al absurdo de terminar marzo de 2025 tras haber perdido la producción de 20.000 coches híbridos por falta de piezas y neumáticos», lamentó ante los senadores presentes.

Además de desgranar la situación del grupo en Francia, «un pilar esencial» para la firma con las plantas de fabricación de coches, componentes y la gigafactoría de baterías de Douvrin (cerca de Lille), durante la más de una hora que compareció también recordó que fabricar en otros países es mucho más barato. «Producir un coche en Francia cuesta el doble que en España y el triple que en Italia», señaló. Y como hizo en su visita a las plantas de Villaverde (Madrid) y Vigo este año, volvió a apuntar al «coste de la energía».

Balaídos incrementa la producción del Peugeot 2008 Stellantis Vigo incrementará la producción del todocamino Peugeot 2008. La dirección informó a la plantilla que el Sistema 1, en el que se ensambla en exclusiva el vehículo, que a partir de hoy se incrementa el turno de noche, el que precisamente había sido recortado en octubre del pasado año para adaptarse a la demanda del mercado. En concreto, y tal y como trasladaron los diferentes sindicatos a sus afiliados, la dirección, liderada por José Luis Alonso Mosquera, informó de las «modificaciones en el programa de producción» comunicado para abril. «Se va proceder a incrementar la apertura del turno N [noche] del sistema 1 a contar desde la noche del 06/04 fijándose la hora de finalización a las 6.00 horas. Además, se establece una apertura de 9 horas el sábado 12/04», recogió el SIT-FIS, mayoritario.

El francés tocó también otros temas de actualidad, como por ejemplo el Plan de Acción anunciado a comienzos de marzo por Bruselas para la automoción. Ahí adoptó la postura del presidente de la compañía, John Elkann. «Si no logro vender esos vehículos eléctricos en 2025, tendré que compensarlo en 2026», recordó, «no es la trayectoria correcta, no es el método adecuado».

De igual forma, Imparato recordó el riesgo de tener que pagar multas por esos excesos de CO2—de unos 1.700 millones de euros al año— si la situación continúa así. «Dos años como éste podrían ser fatales para la empresa», sentenció. Para ello será clave el pool al que se ha unido con otros fabricantes (Toyota, Ford, Honda o Suzuki) para comprar derechos de emisiones a Tesla.