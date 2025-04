El naval de China revienta el mercado con siete de cada diez nuevos pedidos

La compañía noruega Sea1 Offshore (antes Siem Offshore) comprende un enorme conglomerado empresarial que ofrece servicios marítimos en áreas como la exploración de recursos naturales en alta mar, buques de apoyo a plataformas petrolíferas o polígonos eólicos o incluso patrulleras. Acaba de contratar la construcción de dos unidades de apoyo a la eólica offshore (commissioning service operation vessel, CSOV), con opción a otras dos; es un diseño de la oficina técnica Skipsteknisk, también noruega, y recibirá las primeras antes de finales de 2027. Las ha firmado muy lejos de Kristiansand, donde tiene su sede fiscal: el astillero Cosco Shipping, instalado en la ciudad china de Qidong, se encargará de ensamblarlas. El goteo de pedidos confiados al naval asiático es constante, como un martilleo diario, tanto de embarcaciones seriadas en las que se ha especializado en las dos últimas décadas —mercantes portacontenedores o gaseros— como también de aquellos segmentos vinculados casi en exclusiva a la industria Europea —cruceros o barcos offshore—. Porque China suma y sigue y ha vuelto a dilapidar todos los registros, firmando siete de cada diez encargos de 2024.

Hegemonía China

Son datos facilitados a FARO por el clúster Aclunaga, en base al barómetro de la patronal europea SEA Europe. Este 70% es en capacidad total de los contratos, expresada en toneladas de arqueo bruto compensado (compensated gross tonnage, CGT). Un indicador que sitúa en segunda posición a Corea del Sur (17%) y que relega a los astilleros de Europa al vagón de cola con un 5% del total, compartido con Japón. La hegemonía mundial de la industria de China, enormemente subsidiada por el Estado, es incuestionable. Da igual si la comparativa se establece por valor de los nuevos encargos (66% del total, frente al 9% de la UE) o por número de barcos (71%, por el 4% europeo), que arrasa en todo lo evaluable. El caso es que este dominio pleno no para de aumentar, porque a cierre del primer semestre del año pasado, como también analizó este periódico, los astilleros chinos habían logrado cerrar el 65% de los pedidos nuevos. Ha avanzado en cinco puntos porcentuales en apenas 180 días.

¿Lo positivo? Como destaca Aclunaga, «Europa tiene una cuota muy pequeña de nuevos pedidos, entregas y cartera si se mide en CGT o número de buques, pero mantiene una posición fuerte si se mide en valor». Todo lo fuerte que puede teniendo en cuenta que tiene enfrente a un competidor que utiliza prácticas de dopaje financiero y «desleales», como acaba de constatar una investigación de la máxima institución en materia de comercio de Estados Unidos, la Office of the United States Trade Representative (USTR). Aunque, a juicio del secretario general de SEA Europe, Christophe Tytgat, «la especialización por sí sola no es suficiente para competir cuando el terreno de juego está tan distorsionado». «Si queremos seguir siendo competitivos necesitamos algo más. Europa debe garantizar una competencia justa, introducir incentivos financieros específicos y exigir contenido local en la contratación pública estratégica», abundó en una reciente entrevista con FARO .

Esta diferenciación, la especialización en barcos de extrema complejidad tiene en el naval privado gallego un exponente claro. Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard) acaba de adjudicarse la construcción del oceanográfico Dana V, para la Universidad Técnica de Dinamarca (Danmarks Tekniske Universitet, DTU), Armón Vigo ha firmado el primer CSOV que se hará en Galicia —y será eléctrico— y Nodosa proveerá a la argentina Pesantar —con capital de la viguesa Profand— un pesquero de 85 metros para merluza negra y que conllevará una inversión próxima a los 40 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo