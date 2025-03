El Ibex 35 cierra el primer trimestre del año con una subida de un 13% en pleno contexto de aranceles de Trump

El Ibex 35 finaliza con una subida del 13,29% el primer trimestre del año hasta situarse en los 13.135,4 puntos en pleno contexto de guerra comercial por las amenazas de imposición de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump. El selectivo español ha sufrido una corrección en el mes de marzo, con un retroceso del 1,59% en el acumulado y de un 1,31% en la sesión de este lunes debido a la tensión arancelaria procedente de Estados Unidos. Precisamente la última negociación del mes ha estado marcada por las caídas generalizadas de las bolsas de todo el mundo, con descensos del 4% en Tokio y superiores al 1% en Europa.

Indra ha sido el valor más destacado de estos tres primeros meses del 2025 con una subida del 56,44% gracias al plan de rearme impulsado por la Comisión Europea. Le siguen a mucha distancia los seis valores bancarios del índice (Santander, Sabadell, CaixaBank, Bankinter, Unicaja y BBVA), que han registrado rendimientos comprendidos entre el 30% y el 38% en lo que va de año. En el otro lado de la balanza, Rovi ha sido la empresa que más ha caído desde comienzos de año (-19,19%), seguido de IAG (-14%), Solaria (-12%), Puig (-11,75%) y Grifols (-10,38%).

En el mes de marzo han sobresalido Indra (27,48%), Endesa (14,33%) y Bankinter (9,76%), mientras que las caídas más importantes han estado protagonizadas por IAG (-26,75%), Grifols (-22.81%) y Solaria (-12,7%). Las principales bolsas europeas han finalizado el mes de marzo en negativo: Milán ha restado un 1,56%; Fráncfort un 1,96%; Londres un 2,58% y París casi un 4%. Pese a ello, en lo que va de 2025 cosechan rendimientos positivos que van del 5%, en el caso de París y Londres, hasta el 11%, como reflejan Frankfurt y Milán.

Aranceles, en el punto de mira

Los mercados tienen el próximo 2 de abril, 'Día de la Liberación' en Estados Unidos, marcado en rojo en su calendario por ser la fecha escogida por Trump para poner en marcha su maquinaria arancelaria. El foco, aseguran los analistas de Renta 4, estará en el nivel de agresividad, en la posibilidad de acotamiento, en saber qué sectores serán los afectados y que los gravámenes se dirijan a todos o a algunos países en concreto, entre otras cuestiones.

Hasta el momento, Trump ha anunciado un arancel del 25% a todos los automóviles no fabricados en Estados Unidos y ha amenazado con gravámenes secundarios a todos aquellos países que compren petróleo de Rusia si el presidente ruso, Vladimir Putin, no apoya un alto el fuego en Ucrania. También ha amenazado con aranceles secundarios a Irán y la posibilidad de bombardear al país si no firma un acuerdo de renuncia a sus armas nucleares, además de haber revocado permisos a varias petroleras, entre ellas Repsol, para exportar crudo desde Venezuela. "Afrontaremos un nuevo capítulo de la tormenta arancelaria", han adelantado los expertos de Banca March: "Trump parece estar preparando a los estadounidenses y a los mercados para lo peor, lo que queda por ver es si finalmente terminará ofreciendo algo más fácil de digerir o por el contrario desplegará todo su arsenal arancelario", han elucubrado al respecto.

Ante este panorama, los bancos centrales han optado por la cautela. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, señaló que el cambio de relación con Estados Unidos tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca implica "un momento existencial" para Europa que debe aprovechar para tomar el control de su destino y avanzar hacia su propia independencia. "Él (Donald Trump) lo llama 'Día de la Liberación' en Estados Unidos, pero yo lo considero un momento en el que debemos decidir juntos tomar un mejor control de nuestro destino y creo que es una marcha hacia la independencia", ha señalado Lagarde en una entrevista con la emisora France Inter Radio. De su lado, la Reserva Federal (Fed) ha decidido este mes mantener sin cambios los tipos de interés en el rango objetivo del 4,25% al 4,50%; además, dicho banco central ha estimado en el terreno de las previsiones menos crecimiento económico y más inflación, lo que complica el calendario futuro en materia de política monetaria.

Materias primas y divisas

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba este lunes en 74,73 dólares, un 2,15% más que al cierre de febrero, mientras que el Texas se encarecía un 2,5% en el cómputo mensual, hasta los 71,45 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,08 'billetes verdes', un 4% más que al cierre de febrero, en tanto que en el mercado de deuda, el interés exigido al bono español a 10 años ha cerrado en el 3,37%, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 63,5 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy cosecha en el año un rendimiento de más de un 18% y este lunes ha firmado un nuevo máximo por encima de los 3.100 dólares, mientras que el bitcoin ha diluido el efecto del retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos y se ha desplomado un 11%, hasta los 83.000 dólares.