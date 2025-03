Tras analizar 60 ubicaciones, Ingenostrum eligió Curtis, la zona perfecta en temperaturas y latencia, para levantar el primer centro de datos de Galicia. Su CEO se reunió ayer en Vigo con empresarios para desgranar el proyecto de 400 millones, la llave para la «soberanía del dato» de Galicia.

-En medio de un bum de centros de datos, este es el único en Galicia. ¿Le llama la atención?

-Hoy Galicia no está en el mapa digital, no es un actor relevante. Hasta hace muy poco los centros de datos se concentraban en las grandes ciudades, como Londres, París, Ámsterdam, Frankfurt, Madrid y un poquito en Barcelona. Con la expansión de la fibra y los cables submarinos que entran por el norte de España y las nuevas exigencias de la inteligencia artificial de latencia y escala, nosotros apostamos por Galicia. Lo tiene todo para estar a la vanguardia de la infraestructura digital. La penetración de la fibra óptica aquí es muy superior a la de Alemania, hay energías renovables excedentarias y está frente a Dublín, el mayor hub de interconexiones de Europa. Desde que Reino Unido ya no es parte de la UE, Galicia tiene una oportunidad para conectar ese hub mundial con el continente.

-El proyecto acaba de cerrar la fase de exposición pública. ¿Qué cronograma hay?

-Estamos ultimando la ingeniería de detalle, trabajando junto a los clientes porque, dependiendo de sus exigencias, de la potencia que quieren contratar, se define el diseño del centro. Los permisos finales estarán antes del verano y la idea es pedir los equipamientos a lo largo de este año.

-¿Se mantiene la fecha de inicio de obras en el segundo semestre y el funcionamiento para 2026?

-Más hacia principios 2027.

-¿Y está asegurado el acceso a la red eléctrica?

-Tenemos dos conexiones. El terreno está comprado. Es un proyecto de interés autonómico y eso facilita acelerar todo el proceso. La Xunta sabe que es un tren que no hay que perder y esperemos que también sea un cliente seguro.

-La intención es ir escalando la potencia, partiendo de 5 megavatios (MW) IT, ¿no?

-Sí, y luego pasará a 10 y a 15.

Gabriel Nebreda, CEO de Ingenostrum. / Alba Villar

-Traducido para la gente, ¿a qué equivale esa capacidad?

-Prácticamente con 15 MW IT podrías tener toda la industria y empresas gallegas con sus datos metidos. Estamos hablando de un centro enorme, de última generación, como los que se están instalando en Virginia, EE UU. La escala te permite reducir costes, disponer de esa última tecnología y cumplir las regulaciones europeas en el largo plazo frente a instalaciones antiguas que se van quedando obsoletas.

-Además de los posibles proyectos fantasma en la aglomeración de solicitudes de demanda eléctrica, sobre los centros de datos pesa la sombra del alto consumo del agua. ¿Cuánta es en este caso?

-La destinada a usos sanitarios. Para refrigerar, cero. Los centros de datos son alojamiento de servidores, de chips que, como los buenos vinos, solo pueden estar a una determinada temperatura. Para Curtis traemos diseños de ingeniería de EE UU con los que alcanzamos esos rangos de temperatura durante todo el año. Hemos hecho estudios de hasta 50, 100 años con simulaciones de picos más altos de temperatura y humedad y conseguimos mantener los servidores para nuestros clientes en ese rango de temperaturas sin usar agua. Es una tecnología más moderna, más exigente, pero nuestro objetivo para el Galicia Green Data Center era destacar por la sostenibilidad.

-Cuando se presentó, la empresa hizo un llamamiento a las energéticas para que les vendieran electricidad renovable. Ingenostrum desarrolla plantas fotovoltaicas y eólica propias. ¿Las habrá para el centro o se firmarán PPAs con terceros?

-Pretendemos firmas con proyectos fotovoltaicos y eólicos aquí en Galicia.

Gabriel Nebreda, durante la entrevista. / Alba Villar

"No usamos agua. Nuestro objetivo era destacar por la sostenibilidad" Gabriel Nebreda — CEO de Ingenostrum

-¿La parálisis renovable de Galicia ahora mismo les influirá?

-No vemos ningún problema en contratar toda la energía del proyecto de Curtis con renovables de Galicia. Es nuestro compromiso.

-Hablamos de infraestructuras que no tienen fronteras, pero este proyecto hace mucha insistencia en la importancia de la «soberanía del dato» .

-Es verdad. Se dice que el dato no tiene fronteras, pero EE UU quiere las suyas. Europa quiere las suyas. Son infraestructuras críticas para la competitividad de las empresas y la seguridad en todos los sentidos. La IA va a implicar la ventaja competitiva de cada departamento de cada compañía. Ahí van a estar los secretos, los riesgos, los datos y todo el mundo va a querer estar muy cerca de ese dato. Sospechará cuánto se comparte. Además hay un efecto de latencia porque cuánto más cerca está, más velocidad tienes; y de seguridad: si tus datos están en una nube de terceros, pierdes, digamos, el control. Imagina un banco. En sus centros de datos están las tarjetas de sus clientes y transacciones. La seguridad tiene que ser al 1.000%.

