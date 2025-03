Cuenta atrás para Forvia Asientos de Galicia

«Dicen que en el primer semestre». Poco más de tres meses. Eso es lo que le queda a Forvia Asientos de Galicia (ADG), del grupo antes conocido como Faurecia, para despejar su futuro en Vigo. Según las fuentes consultadas, en ese período el proveedor de automoción que se encarga del ensamblaje final de los asientos del Peugeot 2008 que fabrica Stellantis Vigo sabrá si es la empresa seleccionada para realizar ese mismo trabajo en el futuro modelo, bautizado internamente como P1X (el actual es el P24). Una cuenta atrás que de no resultar en una asignación del proyecto dejará en el alambre a la fábrica del polígono de Valladares y a sus 270 trabajadores, una situación similar a la que viven sus colegas de otra planta del grupo en la comunidad, Faurecia Automotive España, de Ourense.

Stellantis ha intensificado en los últimos años y en medio de la transición al coche eléctrico por dos tres opciones: la primera fue la de iniciar una guerra de precios entre los proveedores, apretándolos al máximo para abaratar el coste de las piezas; la segunda, una apuesta cada vez más decidida por hacerse con componentes low-cost, en especial de países como Marruecos o Turquía, y la tercera, por la internalización, es decir, fabricar ellos mismos sus componentes.

Como dijo en su momento el CEO de Stellantis hasta diciembre, Carlos Tavares, en Europa se estaba dando «un enorme cambio en la base de proveedores» donde solo algunos sobrevivirán. En Vigo, por ejemplo, hay empresas que conocen que ya no participarán en el próximo 2008 que nacerá con la plataforma STLA Small, pero solo unos pocos se ven seriamente impactados al depender en exclusiva de este pedido.

En el caso de ADG, se da esa circunstancia y también que Stellantis Vigo está barajando seriamente la internalización del JIT, que es el nombre técnico para el proceso por el que se ensambla los asientos del vehículo. De darse esta situación, la planta de Valladares se quedaría sin carga de trabajo y solo podría seguir produciendo hasta, en principio, 2027, cuando se deje de fabricar (si nada cambia) el P24. Sería, en este caso, una situación idéntica a la que viven los 300 trabajadores de la ourensana Faurecia Automotive España, que se encarga de los salpicaderos y la guantera (además de otros componentes plásticos del interior) del Peugeot 2008 y que pelean con la dirección del grupo para lograr más carga de trabajo.

Presente

Mientras esto no se resuelve, ADG sigue trabajando. Según informó el director de la planta a través de su perfil en LinkedIn, la instalación logró un muy buen resultado en la auditoría interna de Forvia, alcanzando la mejor puntuación del grupo con un 88%, lo que la convierte en una «planta modelo». «Estoy muy orgullosa de cada una de las personas de este equipo. ¡Todos juntos lo habéis hecho posible!», celebró Diego Martínez.

Por contra, la empresa se llevó un revés en las últimas semanas. El Ministerio de Industria y Turismo ha rechazado de forma provisional otorgar ayudas Next Generation a la factoría viguesa en el marco del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado). Mientras Forvia se adjudicó 17 millones de euros para su planta de Valencia, no lo logró para ADG, que presentó el proyecto «Avanzando hacia la Movilidad Eléctrica: Innovación Industrial en asientos para el vehículo eléctrico y conectado». Está por ver si la decisión de Industria se convierte en definitiva, algo que no ayudaría a la planta a ser más eficiente para pelear por más proyectos.

Suscríbete para seguir leyendo