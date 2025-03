«Hay que estar preparado para poder competir con las furgonetas chinas»

Antonio Gónzalez, director de Cross Brands Operations en Stellantis España, lleva más de 30 años en el grupo (antes PSA). En esta entrevista con FARO el responsable de ventas analiza la situación actual del mercado y las «armas» del grupo con planta en Vigo para afrontarlo.

John Elkann pidió ayer a la UE más "seguridad al mercado", ¿qué es lo que falta?

Estamos hablando de que la regulación nos quiere llevar a un uso del vehículo que no genere emisiones y eso tiene una serie de puntos duros para que el cliente decida dar el paso. ¿Cuál es el problema? En España el mix de eléctricos está en un 6% y no hay un decreto que te obligue a comprarlos. Hay algo que no encaja, la oferta y la demanda tienen que converger o se rompe todo el modelo. Hace falta que se creen las condiciones para que la demanda se sienta segura a la hora de comprar este tipo de coches. Hay mucho ruido en el sector, entre la tecnología, regulación o incluso los aranceles y el cliente llega un momento en el que prefiere esperar.

¿Hablamos de quitar miedos?

De facilitar el uso del coche eléctrico en la recarga, fiabilidad y continuidad de la tecnología. Porque evidentemente se utiliza de forma distinta un coche eléctrico de uno térmico. Distinta, que no quiere decir ni mejor ni peor. Y eso hay que facilitarlo, crear un entorno que corresponde a los fabricantes y al que regula esta transición.

Ahí entran en juego los incentivos. Parece que en España no acaba de llegar el nuevo Plan Moves.

Ahí está otro problema. La situación de España es muy especial, porque se han anunciado las ayudas y no llegan, por lo que hay una posición de espera en los clientes. Si no se promueve la demanda… Además hay ejemplos y modelos en toda Europa, en Francia o países nórdicos, en donde la demanda se ha ido apoyando y ha crecido.

No hay que irse tan lejos, en Portugal esta misma semana anunciaron apoyos. ¿Hay envidia?

Portugal es una muy buena referencia por las ayudas y por la red de carga, que está entre comillas centralizada y se ha dado una facilidad de acceso al cliente que es lo que no hay en España. Sí que hay envidia, porque la dinámica es otra y ellos están tres veces por encima del peso de España en eléctricos.

Stellantis pone toda la carne en el asador, sobre todo ahora con el Citroën ë-C3 por 23.300 euros.

Todas las marcas de Stellantis tienen su oferta, ya que ha desarrollado sus plataformas con todas las energías. Se están comercializando y estamos seguros de que podemos responder a la expectativa de cualquier cliente. El caso es que tenemos pocos clientes que se decidan por un coche eléctrico.

Stellantis tiene una losa: la polémica por los motores PureTech. ¿Cómo recuperar la confianza del consumidor?

Para recuperarla lo que hemos hecho es, primero, resolver el problema técnico, hecho desde hace un par de años; segundo, resolver el problema de los que tienen un coche afectado, para lo que hemos lanzado una batería de medidas con una garantía extendida y soluciones. Podemos decir que la gama de soluciones que han puesto las distintas marcas afectadas responde al 99%, por no decir el 100%.

¿Es un problema pasado ya?

No lo es en la medida en que haya clientes a los que hay que dar solución. El problema técnico está resuelto y hemos tomado decisiones para atender los casos hasta que estén todos resueltos.

Antonio González, de Stellantis España, ayer en la sede de la CEP / Jose Lores

¿Cómo ve desde Stellantis España los aranceles de Trump?

Creo que hay que esperar realmente para ver en qué se traducen, porque creo que están teniendo más un impacto en los mercados de valores que en la vida de los ciudadanos. Eso sí, lo acabará teniendo y las empresas nos tendremos que adaptar. Lo que tenemos claro desde Stellantis es que tenemos las armas para poder competir en el mercado. Hemos hecho una inversión muy importante y tendremos para competir.

Hablando de posiciones, lideran el mercado de furgonetas.

Es una demostración de que tenemos la tecnología y los productos y que cuando hay clientes Stellantis sabe hacerlo. Sobre todo en clientes profesionales, que son exigentes y que no pueden permitirse no tener su herramienta de trabajo al día. Es un orgullo para todo ese liderazgo, sobre todo apoyándonos en el caso de España en Vigo, donde tenemos una parte de la producción de ese mercado muy importante.

¿Qué suponen las K9 de Vigo en ese liderazgo?

Representa un 60%, aproximadamente. El peso es muy distinto por marcas. Citroën, por ejemplo, vendía la C15 desde hace… muchísimo. Opel ahora, por ejemplo, está cogiendo un volumen importante.

¿Y cómo ve la competencia China en el terreno de los vehículos comerciales?

Hay que estar preparado para poder competir con ellos. El mercado europeo conoció la llegada de los fabricantes americanos, los japoneses, coreanos… y ahora están llegando los chinos. No hay más solución que adaptarse y ser competitivos.

Los fabricantes piden «un escenario de certidumbre para el usuario» Los fabricantes de automóviles abogan por que se construya «un escenario de certidumbre para el usuario» para que se decida a pasar al vehículo eléctrico. Así lo han indicado en una jornada en la Confederación Empresarial de Pontevedra sobre logística y automoción ejecutivos del sector del automóvil de marcas como Stellantis, Hyundai y Seat/Cupra, así como la patronal Faconauto. En el foro el secretario general de Industria y Desarrollo Energético, Nicolás Vázquez, ratificó el objetivo de la Xunta de blindar el sector de la automoción en Galicia y toda su cadena de valor, frente a los desafíos que enfrenta esta industria, para lo que puso en valor la aprobación del Plan Director de la Automoción de la Xunta.

