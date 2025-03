El coste de las bajas medra en más de un 30% desde la pandemia en Galicia

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el absentismo laboral es la «falta de asistencia de los empleados a sus puestos de trabajo por causa directa o indirectamente evitables», ya sea por enfermedad —común, profesional o por accidente—, por causa injustificada o por «permisos circunstanciales». En esencia, lo define como toda falta de asistencia al puesto de trabajo.

Cifras oficiales del absentismo en España

De ahí que las estadísticas oficiales incluyan todas las casuísticas, pese a que los sindicatos han tratado de que la normativa distinga entre las ausencias justificadas y las que no lo están. Consideran que no puede considerarse absentismo cuando hay una enfermedad, por ejemplo, por tratarse de un derecho reconocido. Pero, a día de hoy, esa distinción no existe y las cifras continúan siendo muy abultadas, como reflejan los registros oficiales que facilita el Ministerio de la Seguridad Social. Entre enero y noviembre de 2024 —no están disponibles las magnitudes del mes de diciembre—, las mutuas colaboradoras del sistema público computaron más de 183.000 procesos iniciados de incapacidad temporal por contingencias comunes, que son las no achacables a una enfermedad laboral. Supusieron un «coste» próximo a los 590 millones de euros, superior al de los doce meses completos de 2023 (567,7 millones).

Duración de las bajas laborales

Son volúmenes comparables, si bien no abarcan la totalidad de la afectación en el conjunto del sistema; estos son los registros agregados de las mutuas. Y los procedimientos de incapacidad temporal de este tipo no dejan de medrar. En el ejercicio posterior a la pandemia (2021) se iniciaron 144.000 en Galicia, con una duración media superior a los 81 días. Entonces el «coste» rebasó los 430 millones de euros. De modo que, desde entonces, la factura se ha incrementado por encima de los treinta puntos, incluso sin tener en cuenta los datos no disponibles de diciembre de 2024.

Hasta noviembre se constata asimismo un avance de la duración media de estas bajas por incapacidad por contingencias comunes, hasta acariciar los 76 días de media. Lugo, con más de 97 días, es la provincia donde estos procesos suman una duración más prolongada, frente a los 69 días de Ourense, los 76,7 de Pontevedra o los casi 72 de A Coruña. En el conjunto del Estado las bajas temporales promedian menos de 50 días. Si bien es cierto que las bajas se prolongan en Galicia más que la media —encabeza este ranking Extremadura, con 80 días—, en la comunidad la incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores sigue sustancialmente por debajo del conjunto nacional, donde supera los 32 puntos.

Aumento de las bajas en la última década

Según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), que ha elaborado un informe a escala nacional ya con sus datos estimados para todo 2024, los procesos iniciados de incapacidad temporal por contingencias comunes se incrementaron cerca de un 7% en España, hasta rebasar los 8,7 millones. «Ha habido un aumento de un 121,55% en los últimos diez años», expone. «Si bien es cierto que una parte del incremento de las bajas que se han producido en la última década se puede deber al aumento de la afiliación en este periodo —matiza esta asociación—, no deja de ser totalmente injustificable que las bajas se hayan multiplicado más del doble en diez años.

Tres de cada diez nuevos afiliados del sistema en Galicia son de procedencia extranjera La Seguridad Social ganó una media de 1.003 afiliados extranjeros en febrero, un 1,5% más que en el mes anterior, hasta 67.805 cotizantes, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así, en los últimos 12 meses la comunidad sumó 8.676 afiliados extranjeros, un 14,7% más que hace un año y casi duplicando el incremento nacional, ya que en este periodo subió un 7,6%, con 202.852 cotizantes extranjeros. Por provincias, la mayoría de los afiliados extranjeros está en A Coruña, con 28.051, un 17,05% más que hace un año; seguida de Pontevedra, con 20.921, un 11,5% más. En Lugo hay 9.915, un 13,57% más, mientras que en Ourense trabajan 8.918 extranjeros, un 16,27% más. Si se observa la evolución de estas afiliaciones con las del conjunto del sistema, queda patente la enorme relevancia de este colectivo en el buen balance del mercado laboral. Desde el fin de la pandemia, por ejemplo, Galicia sumó más de 79.600 trabajadores de alta, de los que más de 28.000 eran de procedencia extranjera. Desde el fin de la doble recesión (2012) también se mantiene esta misma proporción, con más de 38.000 afiliados foráneos frente a los 123.220 del conjunto del sistema. En toda España, la afiliación media de extranjeros se ha incrementado en 202.852 personas (+7,6%).

A TENER EN CUENTA Absentismo La OIT considera que es toda falta de asistencia al trabajo, con o sin justificación. Esto genera controversia entre los agentes sociales, porque los sindicatos piden distinguir entre bajas con y sin causa justificada. Cifras La asociación de mutuas calcula que 2024 ha cerrado en España con un incremento del 7% de las incapacidades por contingencias comunes.

Suscríbete para seguir leyendo