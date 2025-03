El rechazo al «ok» ambiental a Altri sale a la calle hoy con una docena de protestas

Galicia acoge este domingo una decena de manifestaciones para mostrar el «rechazo frontal» a la instalación de la macroplanta de Altri, que este viernes obtuvo el ok ambiental de la Xunta para el proyecto de celulosa y fibras textiles que la papelera quiere levantar en Palas de Rei (Lugo). Plataforma Ulloa Viva ha convocado a la ciudadanía a movilizarse a las 12.00 horas en diferentes puntos de la cuenca del Ulla —Agolada, Antas, Arzúa, A Ulla Viva, Baixo Ulla, Chantada, Melide, Monterroso, Palas de Rei y Santiso— para mostrar el descontento social. Bajo el lema «Altri Non! Na Bacía do Ulla», las protestas se celebran al mismo tiempo que otras en las localidades de Pontevedra y Ourense.

La conselleira gallega de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, afirmó este sábado que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable deja «tranquilos» a los que estaban «preocupados por la salud, las emisiones y el consumo de agua». Destacó «la evolución espectacular» que ha experimentado el proyecto de Altri «desde el inicio hasta ahora» y aseguró que la administración autonómica impuso «más exigencias» que las establecidas por ley y «gracias a eso se redujeron los aportes de nitrógeno o fósforo hasta un 70%».

Sus palabras chocaron con las críticas vertidas ayer desde la oposición. La portavoz del BNG, Ana Pontón, solicitó la comparecencia urgente en el Parlamento gallego del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que dé «la cara» sobre la «bomba ambiental» que supone, según ella, Altri. En la misma línea, la eurodiputada nacionalista Ana Miranda ha preguntado a la Comisión Europea si la DIA de la macroplanta es compatible con la «correcta aplicación» con la Directiva de Hábitats.

«Parece que Rueda y la Xunta están empeñados en engañar», lamentó por parte de los socialistas gallegos Nicolás Casares, europarlamentario y miembro de la Ejecutiva del PSdeG. Y advirtió de que la aprobación de la DIA «no da acceso directo a recibir fondos europeos». «Nadie termina de explicar por qué hay que darle millones de euros de dinero público a fondo perdido a una celulosa», resaltó.

A nivel local, el municipio de Arzúa anunció este sábado, coincidiendo con el cincuenta aniversario de su fiesta del queso, que plantará cara a Altri. También el colectivo A Ulla Viva, que ayer a la se trasladó a la cima del Pico Sacro, en la localidad coruñesa de Boqueixón, y desplegó varias banderas y carteles contra la instalación de la macroplanta en Galicia.