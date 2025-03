La cuenca del Ulla clama contra la planta de Altri como avance de la manifestación del próximo sábado en A Pobra

Cientos de personas han llenado la plaza de Galicia de Arzúa --uno de los Ayuntamientos de la cuenca del Ulla-- para clamar contra el proyecto que Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo) y para rechazar "con contundencia" la resolución ambiental de la Xunta.

Cánticos como "A auga é nosa e non da celulosa"; "Altri mata e a mina remata"; "Nin Altri nin mina, Rueda contamina"; "Altri Non!", han resonado este domingo a las 12.00 horas en la localidad coruñesa de Arzúa --coincidiendo con su reconocida Fiesta del Queso-- para demostrar que el proyecto "tendrá licencia administrativa pero no social".

"La Xunta ha publicado la Declaración de impacto Ambiental del proyecto de Altri-Greenalia en Palas de Rei. El primer paso para permitir su instalación. La noticia que acabamos de recibir, no por esperada deja de ser triste", clama el manifiesto leído este domingo en Arzúa.

Cabe destacar que esta ha sido una de las diversas concentraciones que han tenido lugar este domingo en la cuenca del Ulla, ya que la Plataforma Ulloa Viva llamó a llenar "cada plaza de cada pueblo de Galicia" por los que pasa el río Ulla, entre ellos, Antas, Melide, Monterroso y Palas de Rei.

Personas de todas las edades, manifestantes vestidos de calaveras, carteles de 'Altri Non!', y pancartas que clamaban 'Celulosa de Altri non, fora contaminación' y 'Polo río, polo queixo, polo Camiño... Polo noso medio de vida. Por unha Arzúa viva e con futuro' han sido la tónica general de esta jornada en la que los participantes también han clamado contra la reapertura de la mina de Touro-O Pino.

«No cederán ante esta agresión»

Una plaza de Galicia llena y soleada ha acogido también la lectura del manifiesto conjunto de la Plataforma Ulloa Viva, con el que han denunciado que el acceso a la información demandado hasta el momento y la "poca transparencia" en el procedimiento, "hacían pensar que la autorización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) llegaría".

En este sentido, han incidido en que esta DIA "anticipa las futuras resoluciones" de Autorización Ambiental Integrada y de la aprobación del Proyecto Industrial Estratégico, "en una secuencia sucesiva de decisiones político-administrativas que no tienen más finalidad que amparar la ejecución de una industria contaminante en lo ambiental", pero también han destacado el "fuerte impacto negativo" a nivel territorial, patrimonial, socio-económico y para la salud de las personas.

"Nos acusaron de estar politizados porque no quieren asumir el diálogo directo y escuchar que los vecinos nos negamos a que esta celulosa se instale en nuestras comarcas. Dijeron que nos oponíamos sistemáticamente a proyectos industriales en Galicia, y a lo que nos oponemos es a que una industria acabe con nuestras comarcas, que deje aire, agua y tierra quemados poniendo en riesgo la salud de nuestras hijas", han reivindicado.

En este contexto, han denunciado que la Xunta "jugó a favor" de la aprobación durante todo el proceso, "ocultando informes para la población mientras los filtraba en algunos medios de comunicación". Por lo que han aseverado que "no cederán ante esta agresión" y han llamado a participar el próximo 22 de marzo a las 12,00 horas en A Pobra do Caramiñal en la protesta convocada "por aire, tierra y mar".

"No estamos dispuestos a permitir que un proyecto para el que los vecinos no somos importantes se asiente en nuestro territorio y venga a arrebatarnos nuestra forma de vida. Ejercitaremos todas las medidas administrativas y judiciales en contra de las resoluciones que autoricen el proyecto Altri. Eternamente, Altri Non!", han concluido.

Valoraciones de BNG y PSdeG

Con todo, han sido varios los líderes políticos que se han sumado a esta concentración, entre ellos, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la secretaria de Organización del Grupo Socialista, Lara Méndez, la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arzúa, Begoña Balado, y el secretario provincial del PSdeG en A Coruña, Bernardo Fernández.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha destacado este domingo en Arzúa la "dignidad" de los gallegos frente a la "traición" del PP, al que ha acusado de "querer pasar por encima de la gente".

"Estamos ante una decisión política que el Partido Popular quiere imponerle a la gente de este país, sin importar que haya una oposición masiva a una industria contaminante, que pone en riesgo el río Ulla, que pone en riesgo la ría de Arousa, que pone en riesgo también toda la producción agraria que hay en esta comarca", ha aseverado Pontón.

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha advertido este domingo en Arzúa de que la Xunta aprobó la Declaración de Impacto Ambiental "en contra" de las directrices y preceptos de la UE.