La Xunta da el visto bueno a Altri y deja su futuro «en manos» del Gobierno central

La planta de fibras textiles y celulosa que la multinacional portuguesa Altri quiere implantar en Palas de Rei (Lugo) cuenta ya con la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable por parte de la Xunta. Ahora, el Ejecutivo gallego pasa la pelota al tejado del Gobierno central, al considerar que «depende absolutamente del Ministerio de Transición Ecológica», puesto que es responsabilidad de ellos, más allá de la financiación, la subestación que proporcionaría la conexión eléctrica necesaria para su funcionamiento.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, junto a su homóloga de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, fueron las encargadas de detallar, en una rueda de prensa que tildaron como «excepcional» la publicación, que salió ayer en el Diario Oficial de Galicia: «Lo que pretendemos es aclarar y dar la cara». Entre los pasos aún pendientes, quedaría el trámite de emisión de Autorización Ambiental Integrada (AAI), el informe en materia de urbanismo y que se eleve finalmente todo el expediente al Consello de la Xunta para su aprobación. Sería entonces cuando las obras podrían dar comienzo.

«El proyecto no es viable con esta situación. Ahora está en manos del Gobierno central decidir si se invierte o no en ello» María Jesús Lorenzana — Conselleira de Economía e Industria

Con todo, Lorenzana señaló que «el proyecto no es viable con esta situación. Ahora está en manos del Gobierno central decidir si se invierte o no en ello». «Una fábrica si no se puede enchufar, no puede funcionar», incidió. La titular de Industria puntualizó, eso sí, que la construcción de la fábrica «se puede simultanear» con la de la subestación.

También recordó que Greenfiber —sociedad participada mayoritariamente por Altri y minoritariamente por la española Smarttia— debe abordar cuestiones relativas a la financiación. En este sentido, la empresa ya inició los trámites con el Ministerio de Industria para obtener una ayuda de 250 millones de euros.

Acerca de esta cuestión ayer mismo se pronunció el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quién señaló que el Estado está tramitando «como cualquier otro proyecto» industrial. «Está en proceso de análisis técnico», aseveró en un acto en Barcelona.

La empresa debe aceptar «o desistir»

La declaración ambiental cuenta ahora con un total de seis años de vigencia —«ya que las cosas podrían cambiar mucho»— y no es, en ningún caso, recurrible. Por ello, Ángeles Vázquez remarcó que la empresa «tiene que ver» si acepta los condicionantes que le pone la Xunta, «que son muchos». «Si no los aceptan, lo que tienen que hacer es desistir», pues «el tiempo empieza a contar desde el día de hoy».

La responsable de Medio Ambiente reconoció, asimismo, que «ningún proyecto va a tener un impacto cero, cualquiera va a tener efectos, pero estos no pueden ser significativos». Además, recordó que la DIA, para cuya conformación se recibieron más de 27.100 alegaciones de particulares, asociaciones y otras entidades, «lo que tiene que hacer es compensar».

Así las cosas, cuestionada sobre si la sentencia, conocida este jueves, a través de la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) veta el uso en la Xunta de empresas externas para evaluar el impacto ambiental afectará a Altri, Vázquez se mostró especialmente contundente: «No tiene nada que ver una cosa con la otra. No hay nada que ponga en duda esta DIA». «No hubo ninguna entidad colaboradora. Los 42 técnicos son funcionarios de la Xunta, así como secretarios xerais», aclaró la conselleira en dos ocasiones.

«Los que no cumplen se echan para atrás»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseveró que en la comunidad los proyectos que «no cumplen se echan para atrás, y a los que cumplen se les da autorización y a partir de ahí siguen un camino». «Siempre dijimos que la hoja de ruta era clara: serían los técnicos de la Xunta de Galicia los que emitirían los informes correspondientes después de examinar toda la documentación y, si entendían que era favorable, la DIA sería favorable, como así fue», incidió durante un acto en el complejo hospitalario universitario de Ourense.

Rueda reiteró, asimismo, «respeto» hacia los técnicos que firman la DIA. « La Declaración de Impacto Ambiental no es una hoja en blanco, establece una serie de condicionantes que deben ser cumplidos y, por supuesto, la Xunta de Galicia estará vigilante para que todo esto se cumpla durante todo el proceso que se abre a partir de ahora», zanjó.

La filial de Altri: «El proyecto cumple con las exigencias de la UE»

Por su parte, Greenfiber, a través de un comunicado, apuntaló que la declaración de impacto ambiental confirma que cumple con «todas las exigencias medioambientales» de la Unión Europea (UE). «Nos permite mirar hacia adelante, poner en valor el carácter estratégico del proyecto y su capacidad de convertirse en un agente dinamizador de la economía gallega, española y europea», apuntó el CEO de Altri, José Pina, en un comunicado.

De este modo, el responsable aseguró que han dado respuesta a todos los informes sectoriales «de manera detallada y escrupulosa, aportando toda la información solicitada y realizando todas y cada una de las mejoras requeridas por los técnicos de la Administración».