Los alquileres que se actualicen en marzo podrán encarecerse hasta el 2,08%

El índice de referencia de arrendamientos de vivienda subió el pasado febrero hasta el 2,08%, según el dato publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es el tercer mes en que se hace público el dato y es también el incremento más moderado registrado en este periodo. Este porcentaje es el que marca el límite de los precios del alquiler en aquellas zonas declaradas tensionadas y, fuera de ellas, es aplicable también a los contratos que se firmaron después del 25 de mayo de 2023, fecha de entrada en vigor de la ley de vivienda.

Este indicador, que comenzó a aplicarse el pasado enero, surge de uno de los acuerdos de la ley vivienda, que busca «corregir incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento» y se calcula a partir del valor mínimo entre la tasa de inflación general y la subyacente y la esperada a largo plazo, ajustada con un coeficiente moderador. Esta herramienta se activa cuando el IPC esté por encima del 2%.En concreto, el índice tiene tres ámbitos de aplicación: el alquiler nuevo en zona tensionada con un gran tenedor, donde el precio máximo de los nuevos contratos de alquiler no podrá superar el índice de referencia del precio del alquiler; el alquiler nuevo para una vivienda que no ha sido alquilada en los últimos cinco años, en el que el precio máximo de los nuevos contratos de alquiler no podrá superar el índice de referencia del precio del alquiler.