Aduanas amplía el plazo para recibir las patrulleras de Rodman tras detectar un fallo externo

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha aumentado de 36 a 53 meses el plazo de entrega de las ocho patrulleras encargadas en enero de 2023 por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales a Rodman Polyships por 16,6 millones de euros. La prórroga llega después de que el organismo público recibiese las dos primeras unidades (Audaz I y Audaz II) y constatase problemas en los motores marca Castoldi, que «sufrían continuas roturas». Serán sustituidos por sistemas de propulsión Hamilton con reductora de la marca ZF, acción que implicará remodelar algunas partes de las actuales embarcaciones.

«Esta modificación responde a la necesidad de ampliar los plazos de entrega inicialmente previstos en el contrato, como consecuencia de una serie de incidencias detectadas en los WaterJets de las embarcaciones y que ha motivado al departamento de aduanas a solicitar la sustitución de estos equipos en la serie completa, entendiéndose además que el astillero no es responsable», indicaron ayer desde la compañía viguesa, asegurando que «se está trabajando intensamente en los trabajos necesarios». El nuevo plazo contempla que la primera nave se entregue dentro de 10 meses y la última en 17. Las otras seis entremedias, una cada mes.

La Comisión Técnica de Seguimiento e Inspección de la construcción de las ocho patrulleras ciñe lo ocurrido a un fallo externo a la ingeniería de Rodman Polyships: «La necesidad de ampliación de los plazos de entrega no es imputable al contratista, ya que desde el punto de vista técnico nada hacía prever que los equipos instalados no cumplieran con las prescripciones técnicas». Por ello no impondrá penalidades. La Agencia Estatal de Administración Tributaria espera que los nuevos motores «den las prestaciones requeridas con la debida seguridad para la persecución e intercepción en alta velocidad de tráficos ilícitos en el mar» frente a los hidrojets anteriores, «afectados por vicios ocultos».

