La evaluación ambiental puso patas arriba el sector eólico en Galicia. Detrás de los más de 70 autos de suspensión cautelar de autorizaciones de la Xunta a parques están las dudas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre el procedimiento. Las primeras paralizaciones se centraron en si los informes sectoriales elaborados por los organismos con potestad en analizar el impacto hay que presentarlos en la fase de exposición pública o, como siempre se hizo aquí y en el resto del país con cualquier proyecto, recabarlos en paralelo —el caso está en manos del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la UE—; y las resoluciones más recientes se basan en el posible golpe irreversible de las instalaciones en su entorno natural.

La Xunta descarta proyectos en riesgo porque no usó empresas para evaluación ambiental aún

De la misma sala del TSXG que lleva las denuncias de organizaciones vinculadas al movimiento Eólica, así non salió ayer la anulación de tres de los artículos del decreto de la Consellería de Medio Ambiente para las llamadas entidades de colaboración ambiental (ECA). Empresas que reciben el visto bueno de la administración autonómica para ayudarle en este tipo de procedimientos y actuar, incluso, en labores de inspección ambiental. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo aceptó el recurso presentado por la CIG y considera que esta «privatización parcial» implica la «suplantación» y la «abdicación» de funciones públicas.

Como ya avanzó el pasado miércoles tras conocer la sentencia, el Ejecutivo autonómico reiteró ayer que recurrirá la decisión. El decreto se aprobó en 2023 y hasta ahora solo se han inscrito como ECA cinco entidades, según asegura la Consellería de Medio Ambiente a FARO. «Sin embargo, hasta este momento la consellería n recurrió en ninguna ocasión a estas entidades de colaboración en la tramitación de procedimientos de evaluación ambiental», sostiene el departamento dirigido por Ángeles Vázquez. «Por lo que ninguno de los expedientes gestionado desde la entrada en vigor del decreto se ve afectado ni está en riesgo de ser anulado o suspendido», subraya el departamento.

«Colaborar no quiere decir suplir, no quiere decir privatizar, no quiere decir que vayan a hacer la parte administrativa», defendió la propia Vázquez ayer ante la nueva polémica judicial abierta en el procedimiento ambiental de proyectos en Galicia. La consellería ciñe la cooperación con las ECA a «simplemente agilizar» y «no depender solo del conocimiento de los funcionarios». «Muchas veces la universidad, los colegios profesionales... van por delante y tenemos que ir parejos con ellos», apuntó.

La CIG cree, en cambio, que la decisión del TSXG «es una enmienda a la totalidad de la carrera de depredación ambiental del país». «Un torpedo a la línea de flotación», según su secretario xeral, Paulo Carril, de los cambios legales impulsados en la Xunta para «favorecer intereses empresariales». Carril cargó contra «la anulación de la labor de los empleados y empleadas públicas en favor de empresas privada para las que la imparcialidad y el interés público son inexistentes». Y puso el foco en el expediente de Altri, por «la opacidad» de los procedimientos alrededor del proyecto y «la intimidación al personal empleado público».

A pesar de que la Xunta sostiene que no ha echado mano de las ECA todavía, la central que recurrió su decreto pedirá la ejecución provisional de la sentencia y va a reclamar a la administración autonómica un informe sobre «todos los expedientes que, en diferentes ámbitos, están afectados». Desde parques eólicos a explotaciones mineras. Anxo García, letrado de la CIG, da por hecho que ahora «adquieren una condición de nulidad».