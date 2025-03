Pescanova activa su apetito inversor para ser neutra en emisiones en 2040

El futuro buque de investigación de Dinamarca, que se llamará Dana V y por el que pujan los astilleros Armón y Freire, tendrá un sistema de propulsión diésel-eléctrica. Los diseñadores han optado por esta solución porque las dos alternativas «más ecológicas no eran una opción»: el gas licuado de petróleo (GLP) no es factible a día de hoy para barcos de estas dimensiones (casi 70 metros de eslora) y el metanol tiene la mitad de capacidad calorífica que los combustibles fósiles, de modo que los tanques tendrían que ser demasiado grandes. En definitiva, no existe tecnología madura para tener una embarcación cero emisiones, y mucho menos para un barco de pesca de altura o gran altura. De modo que la neutralidad climática que prevé alcanzar Nueva Pescanova para el año 2040 no llegará de mano de la flota. O, al menos, no completamente. Pero necesitará inversiones para culminar este objetivo, como destaca la multinacional en su último informe de sostenibilidad.

«Requerirá la adopción de medidas de inversión para generar cambios significativos adicionales a medio y largo plazo en los equipos y procesos», expone el documento, que menciona como ejemplos la «electrificación o hibridación de procesos actuales de combustión o la sustitución integral a gases refrigerantes con potencial de calentamiento global nulo». Este, el de las inversiones, es un punto relevante y de inflexión para la multinacional pesquera, con un acusado déficit en capex (capital expenditures) derivado de la digestión de los créditos heredados del concurso o de las dificultades experimentadas en las filiales de Centroamérica (de langostino vannamei), la extrema inflación argentina o la reasignación de cuotas en Namibia.

No hay cifras —el anterior plan estratégico, para 2020-2024, fijaba un objetivo próximo a los 300 millones de euros—, pero sí pretensiones. En todo caso, si Nueva Pescanova quiere retener sus niveles de capturas propias, próximas a las 53.000 toneladas anuales, sí habrá de plantear acciones en su flota pesquera. No para ganar más buques (tiene 59), sino para optimizar costes con la retirada de unidades vetustas como el Mar del Cabo (encargado por Javier Sensat para Casa MAR en 1966 y construido por Ascón) o el Ribadavia (1974, del mismo astillero). El grupo que dirige ahora Jorge Escudero ha eludido dar detalles del plan estratégico en vigor (2024-2028) o a qué capítulos concretos destinará este esfuerzo inversor para alcanzar esa neutralidad de carbono en 2040. El grueso de las factorías de elaborados (9) tienen ya generación de electricidad renovable con placas solares: destaca la de Lüderitz (Namibia), con más de 10.000 metros cuadrados dispuestos. La mitad de la población activa de esta ciudad, por cierto, trabaja para la multinacional de Chapela.

Resultados

Nueva Pescanova desveló este jueves las principales magnitudes de su cuenta de resultados relativa al periodo comprendido entre abril y diciembre de 2024, ya que ha vuelto a cambiar su año fiscal, que volverá a coincidir con el ejercicio natural (enero-diciembre). Mantuvo pérdidas (38 millones), aunque notablemente inferiores a las del ejercicio anterior (131 millones). Las filiales acuícolas de Ecuador y Nicaragua fueron las que más contribuyeron a los números rojos. Ahora bien, desde la pesquera otean ya el ansiado break even, el punto de equilibrio que significa el retorno a beneficios. El incremento de más de un 50% en el Ebitda que estima para este 2025 será lo que sitúe al grupo «en la senda del resultado neto positivo». El Ebitda en los nueve meses de 2024 fue de 40,1 millones de euros.

«La mejora en los resultados responde, principalmente, a las medidas implementadas por el nuevo equipo directivo, enfocadas en el aumento de la rentabilidad de todas las operaciones, la contención de gastos, la renovación de la estrategia comercial para centrarse en las operaciones de mayor valor, el impulso a la eficiencia en toda la cadena de valor, los cambios organizativos y al esfuerzo constante y compromiso de todos los trabajadores», destacó en un comunicado. Una póliza de crédito firmada en mayo de 2024 con límite de 129 millones de euros, y con menores intereses, ha contribuido a minorar costes financieros. Tiene vencimiento a mayo de 2027.

Pierde el número uno del sector por cifra de ventas, puesto que asume Grupo Profand Nueva Pescanova computó una cifra de negocio de 770 millones de euros entre abril y diciembre, según los datos aportados por la multinacional, que ha estimado que «habría alcanzado los 982 millones de euros» en un año natural, en términos comparables. Significaría un avance equivalente del 1,24%. Estos datos consuman un escenario ya anticipado por el conjunto de la industria: la escalada al liderazgo de la industria de Grupo Profand, que virtualmente habría rebasado los 1.000 millones de euros en ventas en el ejercicio 2024. Es la primera vez que Nueva Pescanova —o Pescanova SA, antes— entrega el primer puesto del ranking.

