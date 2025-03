Atunlo prolonga su agonía y juega una última carta al visto bueno de Cajamar

Las opciones de viabilidad de Atunes y Lomos (Atunlo), hasta hace escasos dos años mayor comercializadora de túnidos de España, se cuentan por ultimátums: el del 25 de enero, 10 de febrero, 17 de febrero, 10 de marzo. Son las fechas que le han sido comunicadas por el Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, para lograr el apoyo de, al menos, el 65% de los créditos ordinarios a su propuesta de convenio.

Un vodevil pegado a un calendario que no ha terminado todavía porque este mismo martes la pesquera trasladó al juzgado la necesidad de una nueva prórroga, la cuarta, con la que alcanzar ese umbral de respaldos. Y lo ha hecho con la posibilidad «factible», indican fuentes financieras de primer nivel, de lograr el visto bueno de su mayor acreedor bancario. Se trata de Cajamar - Caja Rural, que comunicó a la administración concursal una deuda superior a los 5,6 millones de euros, de los que 4,975 millones tienen la consideración de ordinarios y son, en definitiva, los que cuentan a la hora de contar los sufragios.

Movilizaciones

En las últimas semanas bancos ya adheridos a la hoja de ruta de la pesquera se han movilizado para convencer a otras entidades. Como ya analizó FARO, del lado de los favorables a la propuesta de convenio están BBVA, Sabadell, Caja Rural de Navarra y Deutsche Bank. Su respaldo, junto con el de acreedores comerciales e institucionales, sitúa el nivel de adhesiones en el 61%. Es un porcentaje que no se ha movido desde el «ok» a la última prórroga, hace casi dos semanas, pero que rebasará sin problemas el 65% si entra Cajamar. De momento continúa del lado de los no convencidos, en el que están también Banco Santander (2,42 millones en créditos ordinarios), CaixaBank (2,18 millones) y Abanca (1,57 millones). Ninguna de las fuentes consultadas pone en duda, pese a este rayo de luz, la extrema complejidad del proceso.

Para este 2025 tiene comprometido el pago de 1,8 millones de euros a acreedores

No ya que Atunlo logre sacar adelante la propuesta de convenio, que también, sino que disponga de pulmón de tesorería y comercial para cumplir los objetivos de su plan de viabilidad. Cada prórroga resta tiempo para generar caja que le permita, por ejemplo, abonar los 1,8 millones comprometidos para este 2025 a sus acreedores, como consta en su calendario de pagos (son de privilegio general y contingentes, que se corresponden con los trabajadores despedidos en Cantabria); o un flujo de caja libre superior a los 7,25 millones de euros para el ejercicio 2026. Es determinante que logre acercarse al menos a sus previsiones de negocio y rentabilidad para no incurrir en incumplimientos. «Con máxima diligencia —expone la propuesta de convenio en su punto noveno—, deberá la deudora pedir la liquidación de la sociedad cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos».

La pesquera informará al juzgado cada seis meses de cómo evoluciona su calendario de abonos. Atunlo se encomienda al incremento de la demanda de productos con base de túnidos, a la rentabilidad que reportan los que se destinan directamente a consumo humano —aunque sus mayores ingresos procederían de la venta a conserveras—, al apoyo de la accionista vasca Inpesca y al espaldarazo de entidades bancarias y financieras de primer nivel. También, sin duda, a la épica.

Según fuentes próximas a la dirección, son en torno a 300 los empleos que dependen a día de hoy de la continuidad de esta compañía, adelgazada al máximo tras haber bajado la persiana a sus factorías de O Grove y Santoña y haber perdido la planta de Mindelo (Cabo Verde). La única que se ha salvado es la de Vila Nova de Cerveira, cuya propiedad comparte a partes iguales con Marfrío y que ha logrado homologar su plan de reestructuración.

CLAVES El papel de Cajamar Es la entidad más expuesta de las que figuran en la nómina de acreedores de Atunlo. Tiene deudas por 5,6 millones, la mayoría con calificación de créditos ordinarios El porcentaje Dada la quita planteada (70%) y el calendario de pagos (8 años), Atunlo necesita el visto bueno del 65% de los acreedores ordinarios

