Castellano sale del consejo de administración de Bimba y Lola

José María Castellano ya no figura en el organigrama oficial de Bimba y Lola. El ex consejero delegado de Inditex, máximo responsable del extinto Novagalicia Banco tras la nacionalización del negocio de las cajas de ahorros en la crisis financiera y actual presidente de Greenalia cumplió los cuatro años como consejero independiente de la firma textil con sede en Vigo y no se renovará su nombramiento, como recogió ayer el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). Su puesto seguirá vacante de momento.