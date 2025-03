«Que vengan, el naval es para ellas»

La industria naval de Vigo o Marín está hoy en una situación que se podría definir como estable. El bache forzado por los cracs de Hijos de J. Barreras o Factorías Vulcano, que arrastraron consigo a algunas auxiliares, quedó atrás para dejar paso a unos astilleros que gozan hoy de buena carga de trabajo en diversos nichos. Para ello, necesitan de personal formado, capacitado y, sobre todo, con ganas de aportar. Para paliar la actual escasez de mano de obra, las empresas se fijan el objetivo de atraer a los jóvenes y, sobre todo, incorporar a la mujer a una industria tan masculinizada como el naval. Aunque, cada vez, lo es menos. «Yo creo que es una barrera que ya se ha superado porque también alguien hizo ese trabajo antes por nosotras». La frase es de Carlota Torres, una de las jefas de proyecto del grupo Armón en Vigo, pero también es la opinión de sus compañeras Andrea Iglesias, Lina Marcela Quiñones y Carlota Fernández. Cada una en su eslabón, representan el ejemplo perfecto de la deconstrucción de esta industria, con la entrada paulatina de cada vez más mujeres y el punto final a los estereotipos más propios del siglo XX.

Caminando por la extensa factoría resultante de la unión de Astilleros Ría de Vigo (la antigua Barreras) y Armón Vigo, es habitual cruzarse con varias trabajadoras a pie de grada. Antes, como reconocen ellas mismas, lo habitual es que estuviesen más en oficinas o en la parte de administración. Hoy tienen trabajos híbridos, como puede ser el de la propia Torres, o directamente entre los bloques de los barcos que van ensamblando, como hacen Quiñones o Fernández, soldadoras.

«Antes estábamos dos chicas, una brasileña y yo, luego me quedé sola y ahora hay otras más», comenta Carlota Fernández. Esta canguesa trabaja para la subcontrata Hermanos Ramallo y entró con tan solo 19 años «por casualidad», tras realizar un curso por el INEM (Servicio Público de Empleo Estatal) al que la animó su hermano. «Éramos dos mujeres», recuerda, «y la verdad es que ahora estoy muy bien, muy contenta». También como soldadora se desenvuelve la colombiana Lina Marcela Quiñones, aunque en su caso para la firma Fitter y tras pasar por el aula de Quattro Formación en Armón. «En el curso éramos dos compañeras y las dos estamos trabajando aquí; cada vez somos más», resume.

En el otro lado, en oficina, están Torres e Iglesias. Vivieron la misma realidad, la de ser minoría en el aula, tanto en la ingeniería naval de la primera como en los dos cursos de FP de la segunda. «En los últimos siete años lo que he visto es que son más mujeres en lo que es la obra; están muy presentes y cada vez más», comenta la jefa de proyecto, que es la que más tiempo lleva en esta industria y en el propio astillero.

Las cuatro coinciden en que no se han encontrado con demasiados problemas a la hora de entrar o de adaptarse al sector. Si acaso, algún comentario que no debería producirse, «puntual», como reconoce Fernández. «Yo hasta el momento, por ejemplo, no he vivido ningún momento incómodo», señala Quiñones, que lleva cinco meses trabajando.

Lo que sí se han encontrado es reticencia o cierta desconfianza por su juventud (tienen entre 25 y 30 años). «Incluso creo que hay algo de discriminación positiva, que te ayudan incluso un poco más que si fueras un chico», opina Torres.

Como explica Iglesias, delineante, en su trayectoria han sentido que tienen que «demostrar el doble, por ser jóvenes y por ser chicas». «Una vez lo haces, te acogen bien», apunta. Lo mismo creen Torres y Fernández: la primera insiste en la idea de que hay «más distinción de trato por ser tan joven que por ser mujer»; la segunda, aporta que lo importante al comenzar «es no entrar con prejuicios o con la idea de que te van a ver mal solo por ser mujer». «Así vas condicionada y ya te sientes menos acogida. Ir de forma natural, como a cualquier otro trabajo. A veces es más lo que nos imponemos mentalmente, un poco a la defensiva, que lo que hay», explica.

Relevo

Lo que tienen claro estas trabajadoras del naval es que el camino que han recorrido, y como ellas otras antes, está ya más que preparado que la siguientes. Por eso, hacen un llamamiento a que aquellas que están pensando qué hacer con su vida, le echen un ojo al naval. «Hay trabajo y futuro, porque yo creo que para los próximos cuatro o cinco años vamos a estar llenos y es una oportunidad. Además es un sector interesante», señala Carlota Torres. Para la ingeniera, es necesario «darle más visibilidad al naval», ya que «hay muchas chicas que ni se les ocurre trabajar en el sector, ni se les pasa por la mente y no lo ven como una profesión».

Como ejemplo tienen el caso de las soldadoras, que nunca pensaron que acabarían fabricando buques. «Es un sector muy interesante, hacemos unos proyectos muy chulos, son únicos y cada uno es una prueba. Ver que has participado en esto te llena de orgullo. Es algo en lo que merece la pena meterse», explica Fernández.

¿Y qué es necesario? Andrea Iglesias lo tiene claro: conocimientos. «Esto requiere mucha formación técnica, sea práctica o no, y al final cuando entras a un trabajo no te contratan por ser chica o no, lo que quieren es gente formada, espabilada y que valga para el trabajo. Eso es independiente del sexo», comenta. «Las animo a que, como mínimo, se interesen; que vengan, el naval es para ellas», resume por su parte Torres.