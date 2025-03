El Supremo frena el último recurso de un directivo vigués: el «laxo» control de Pescanova no justifica abusar de las dietas

Fin al periplo judicial de un mediático despido en la industria viguesa. La noticia saltaba a finales de marzo de 2023, cuando trascendía que el Juzgado de lo Social nº 3 de la ciudad avalaba el cese disciplinario de un directivo de Nueva Pescanova que se había sobrepasado con los gastos. Pese a cobrar más de 200.000 euros, pasaba repostajes y aparcamientos en fin de semana y comidas grupales en un restaurante cercano a su casa.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) también falló en el mismo sentido. Que en la empresa hubiese «un control de gastos muy laxo» no implica que el trabajador no supiese qué repostajes y comidas cuyo reembolso podía reembolsar y cuáles no. La última instancia, el Supremo, se manifiesta en el mismo sentido en una sentencia de mediados de febrero.

Los hechos que se han dado por válidos judicialmente indican que el hombre cargaba gastos a la empresa sin justificación. Gasolina premium para vehículos distintos, con incluso dos repostajes en el mismo día, peajes para ir a Baiona en fin de semana —solo trabajaba de lunes a viernes—, 68 comidas o facturas de parking en El Corte Inglés, entre otros.

También se detectaron tiques por valor de 8.074 euros en restaurantes, con un total de 42 visitas al mismo local, situado frente a la casa del trabajador. Allí, los viernes, solía celebrar comidas en las que invitaba a comensales, entre los que había clientes y compañeros, con un gasto medio por persona de entre 35 y 40 euros. «Del examen de las facturas aparece una comida casi fija los viernes, además de las intersemanales, cuya necesidad, objetivo o vinculación con los intereses de la empresa no han tenido debida acreditación», concluía el juez de instancia.

VIGO. VISTA DE FANDICOSTA Y PESCANOVA. / MARTA G. BREA / FDV

Estas prácticas emergieron cuando Pescanova contrató a la firma externa Boston Consulting para implantar un sistema informático para gestionar los gastos, que hasta ese momento eran validados por su superior jerárquico sin comprobaciones específicas sobre cada importe. En ese momento, afloraron gastos excesivos en la división de Fresco, el departamento de este directivo, lo que llevó a practicar una auditoría.

El resultado fue la apertura de un expediente y el despido disciplinario por unos «hechos absolutamente intolerables por la falta de diligencia, compromiso y buena fe» por parte del trabajador.

Ante el Supremo

La defensa del directivo, comercial de la división de Fresco, intentó dos argumentos ante el Tribunal Supremo. Por un lado, que los hechos ya estaban prescritos y que, por tanto, no podían ser sancionados por la empresa. En el caso de estas conductas graves, existen dos plazos de prescripción: el corto es de 60 días y el largo de seis meses, en función de si existe ocultación o no. Argumentaba que, al no esconder nada el empleado, debía aplicarse el periodo más breve, con lo que muchos de los hechos ya no serían sancionables.

Sin embargo, los magistrados del Alto Tribunal mantienen el mismo criterio que sus colegas y consideran que, aunque el directivo presentaba sus gastos, «se trataba de una validación meramente formal» en la que «no se comprobaban individualizadamente tales partidas», así que debe aplicarse el plazo de prescripción largo.

La otra vía que intentó el directivo era demostrar que su comportamiento era tolerado por la empresa, lo que, de acuerdo a la jurisprudencia, elimina la gravedad de la actuación del trabajador. Tampoco prosperó y el Supremo dio carpetazo definitivo al caso.