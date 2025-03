El fondo Platinum explora el mercado para su salida del capital de Iberconsa

«Project Bearing». Así se titulaba la presentación, de carácter confidencial y elaborada por EY y Nomura, con la que se destacaban las potencialidades y fortalezas de Grupo Iberconsa. Era mayo de 2018 y la pesquera estaba bajo control de Portobello Capital, un private equity español que había invertido en ella tres años antes, adquirida a los socios fundadores y sus herederos. Aquella carta de presentación (o teaser, en el argot del sector consultor y financiero) colocaba la rampa de salida para Portobello y allanaba le llegada de un nuevo dueño. Este llegó desde Estados Unidos y se llama Platinum Equity, un gigantesco fondo que cerraría la adquisición de la multinacional viguesa en 2019 por importe de unos 550 millones. Las mercantiles que constituyó para cerrar esta operación, tanto en Madrid como en Luxemburgo —la matriz está en el Gran Ducado—, llevan Bering de nombre de pila. Han pasado seis años y el conglomerado con base en Los Ángeles ha iniciado los sondeos en el mercado para preparar su desinversión, como han apuntado a FARO distintas fuentes de la industria. Platinum no ha respondido a la consulta de este periódico; desde Iberconsa han apuntado que no hay ninguna operación formal en marcha.

Iberconsa es un referente global por su enorme músculo en especies como la merluza o el langostino argentino, además de en calamar illex (pota) o rosada. Ningún otro grupo se acerca a su porcentaje de cupos de merluza común en Argentina, con casi el 15% del total, que Iberconsa ha conseguido con operaciones de crecimiento orgánico e inorgánico. Supera a operadores consolidados como Solimeno o Moscuzza; el buque con más CITC (cuotas individuales transferibles de capturas) del caladero para esta especie es el API VII, ex Pescaberbés Dos y sometido a una completa remodelación a cargo de Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard). Tras meses de incertidumbre, la renovación de las cuotas a cargo del Gobierno de Javier Milei ha sido decisiva no solo para blindar un pilar del negocio para Iberconsa, sino para que Platinum pueda trabajar ya en su desinversión. Todas las compañías que ha vendido el fondo en los últimos años —como Yak Access o la logística Livingston— habían estado en torno a seis o siete años en su portfolio.

Evolución

La trayectoria de Platinum Equity como accionista de control de Iberconsa se ha topado con múltiples elementos externos que han complicado la gestión, como la pandemia del COVID, el incremento de los costes operativos y financieros o las propias incertezas sobre las especies cuotificadas del caladero argentino. Pero la pesquera presenta hoy unas cifras de facturación próximas a los 500 millones de euros —estaba en los 370 millones en el año de la salida de Portobello—, con 42 buques, más de 3.800 trabajadores o una importante diversificación en los ingresos (España representa en torno al 37% del total y tiene más de un millar de grandes clientes). En un documento emitido el pasado 25 de enero, la agencia de calificación Moody’s incidió, no obstante, en su dependencia y exposición a mercados emergentes. Además de Argentina, sus actividades extractivas propias están en Namibia y Sudáfrica.

«Iberconsa tiene una liquidez adecuada, aunque es probable que se agote con el tiempo ya que el flujo de caja limitado de la compañía no cubre por completo la amortización de su deuda programada», abunda el análisis. El grupo ya refinanció deuda para alargar su vencimiento de 2024 a 2027; esta actuación incluyó la inyección de capital de 72 millones de euros, liderada por Platinum, en octubre de 2023. La capacidad de procesado a bordo y en factorías propias —utiliza tecnología IQF de ultracongelación— le permite agrandar márgenes y apuntalar su estrategia por la valorización de la materia prima. La fábrica de Bouzas (Vigo), antes de Freiremar, es un exponente de esta tendencia «natural» de la compañía; su reforma, finiquitada a comienzos de 2021, supuso una inversión superior a los 15 millones de euros. Está especializada en merluza o langostino.

Sin perjuicio de cómo se diseñe una salida, la operación será millonaria y podrá marcar una referencia para futuras consolidaciones en la industria de elaborados de productos del mar. Otras empresas controladas por private equity son Unión Martín (Alantra), Angulas Aguinaga (PAI Partners) o la lusa Brasmar (MCH); el trabajo de este tipo de entidades de inversión consiste en maximizar el valor de una compañía y devolverla al mercado tras obtener plusvalías. No llegan, al menos por definición, para quedarse. Otra compañía del sector que exploró su venta fue Mascato, que hizo el encargo a Deloitte, aunque no se consumó el traspaso. En todo caso, la operación de mayor calado sigue llevando el nombre de Nueva Pescanova, prácticamente controlada al 100% por Abanca. La multinacional trabaja en su nuevo plan estratégico y desde la entidad aseguran que no hay prisa por salir del capital tras la infructuosa negociación con la canadiense Cooke.

