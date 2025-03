Abanca amplía su «banca saludable» con un pago extra por desconectar de las redes

B100, el novedoso modelo financiero impulsado por Abanca para integrar la salud en el bolsillo, cumple su primer aniversario con 230 millones de euros de negocio. El servicio mejora la retribución del ahorro de los clientes a medida que cumplen los objetivos de pasos diarios que se hayan marcado. Integra tres cuentas, todas sin comisiones. Una de uso convencional, con tarjeta y Bizum; otra de ahorro, que paga el 2,70% TAE hasta un saldo máximo de 50.000 euros; y una tercera con una retribución del 3,40% y en la que solo se puede ingresar dinero si efectivamente se dan las caminatas previstas de antemano. Los usuarios actuales de B100 «han recorrido caminando o corriendo el equivalente a 14 viajes de ida y vuelta a la Luna, lo que nos hace ser muy optimistas», valora Jorge Mahía, director ejecutivo del servicio, que lleva ahora su apuesta por el healthy banking (banca saludable) a la desconexión digital.

El catálogo de B100 se amplía con Off to Save, «un método de ahorro automático vinculado al tiempo que el usuario pasa en redes sociales» para mejorar la salud mental. «Vamos a premiar, no a castigar. Que la gente intente reducir el tiepo que pasa en las redes es bueno, algo en lo que todo el mundo científico está de acuerdo», recalcó ayer Mahía durante la presentación del nuevo producto en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid.

Al igual que con los pasos, el usuario puede elegir diferentes tiempos de interacción con las redes sociales. A mayor desconexión, mayor cantidad de dinero se podrá transferir a la cuenta con la retribución del 3,4%. Reducir a 60 minutos diarios la entrada en X, Bluesky, Instagram, Facebook, Tiktok o Snapchat permite ahorrar hasta 4 euros; 9 euros en el caso de que sean 45 minutos; 15 euros si la conexión no sobrepasa la media hora; y 30 euros si solo se abren 15 minutos diarios como mucho. La conexión de la aplicación de B100 con el sistema operativo se hace «de forma absolutamente respetuosa con la privacidad». «Solo la utilizamos para saber si se cumple el reto», asegura Paloma Barreiro, Head of Product.

Abanca echa mano en el lanzamiento de Off to save de Pantallas Amigas, una entidad sin ánimo de lucro pionera desde 2004 en el bienestar digital. Su fundador y director, Jorge Flores, presentó durante el encuentro ayer en Madrid los resultados de una encuesta sobre el uso de redes que confirma que la mayoría de la población de 18 a 55 años cree que pasar menos tiempo en redes sociales «sería beneficioso».