El metal gallego suma nuevos turnos y horas extra por falta de mano de obra

Electromecánica, soldadura, tubería, delineación, calderería, diseño industrial, ingeniería… El número de puestos por cubrir en la industria metalúrgica gallega comprende un surtido abanico de ocupaciones que siguen necesitadas de mano de obra. Preferiblemente cualificada, que no llega, como tampoco lo hacen los profesionales sin capacitación. La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) estima en 5.000 las vacantes —una cifra que ha repetido más de una vez estos últimos años—, y asegura el problema ya va más allá de la falta «endémica y sistemática» de perfiles tradicionales, teniendo en cuenta que los especialistas en áreas tecnológicas para programación de maquinaria, la programación de sistemas para automatización de procesos y gemelos digitales, ciberseguridad o big data también escasean «cada vez más» en el sector. «Uno de cada cinco contratos se está dejando de asumir por la saturación de nuestras empresas», destaca el secretario general de la entidad, Enrique Mallón, como recogió FARO hace unos meses. Con muchas al 90% de sus capacidades o más, la imposibilidad de encontrar profesionales suficientes para asumir nuevos proyectos hace que en determinados momentos de picos de trabajo elevados se tengan que buscar alternativas como añadir turnos de producción o acordar horas extra remuneradas con los trabajadores, algo que ya está ocurriendo en «alrededor del 12%» de las firmas del gremio.

Refuerzo de actividad

Según los datos que maneja la patronal, en torno a 400 de las cerca de 3.500 compañías que conforman el tejido del metal a nivel autonómico han optado por reforzar su actividad con sus propios efectivos para sacar adelante el extra de producción vinculado al incremento de pedidos que han registrado en a lo largo de varios ejercicios de grandes movimientos en el sector naval en todos los nichos, durante un 2023 y un 2024 en los que Stellantis Vigo anotó su segunda y tercera mejor marca en fabricación de automóviles, y con el auge de las inversiones en defensa impulsando los pedidos procedentes del exterior.

«El año pasado no paramos ni un solo instante», reconocen desde una auxiliar. «Incluso tuvimos que implementar durante algunos meses un turno de noche», matizan las mismas fuentes. «Por ahora no estamos haciendo horas extra. Hemos conseguido contratar», indica por su parte una segunda empresa y también una tercera: «Seguimos intentándolo pese a las dificultades». «A nosotros nos falta encontrar gente con perfil tecnológico. En taller hicimos un cambio generacional hace unos años y no vamos mal de personal. Donde falta gente es en los astilleros», apuntan desde una última.

Las empresas también apuestan por ejecutar sus propios planes de formación y retención

Conforme indica el gerente de la Asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga), Óscar Gómez, no son muchas las compañías que han tenido que ampliar sus jornadas laborales de momento, pero «hay algunos casos específicos». «Es muy preocupante», afirma sobre la falta de mano de obra, explicando que en el naval hay «una búsqueda constante de gente que esté dispuesta a trabajar en el sector» a través de la asistencia a ferias de empleo, el impulso de planes de formación y retención propios y la promoción de las profesiones en el ámbito académico. «La carga de trabajo impresionante que hay en Navantia para los próximos años requiere que las plantillas se dupliquen, tanto para poder desplazarse a Ferrol como a Cádiz, a la vez que las firmas continúan cubriendo su actividad en Vigo», expone. Y evidencia que «las empresas podrían estar trabajando muchísimo más. En algunos casos —cuando no encuentran la mano de obra que necesitan y la que tienen ya trabaja al 100%— están renunciando a encargos».