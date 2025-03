Una tasa al «farma» para curar los ríos

La nueva directiva de tratamiento de aguas residuales aprobada a finales del año pasado en la Unión Europea busca reducir la presencia de microcontaminantes en los ríos a cualquier precio. Su medida más polémica pasa por exigir a los sectores farmacéutico y cosmético que financien al menos el 80% del coste de los nuevos tratamientos avanzados de depuración, gasto que achaca a su responsabilidad por los vertidos asociados a diversos medicamentos y químicos detectados en algunos de los últimos estudios científicos realizados a nivel internacional, como desveló el artículo Pharmaceutical pollution of the world’s rivers tras analizar el agua de 258 cursos fluviales del mundo y concluir que el Manzanares (Madrid) era el más contaminado de los Veintisiete. La norma ha generado un fuerte rechazo por parte de la industria, que argumenta que supone una carga económica excesiva e incumple el principio de proporcionalidad. En comunidades con una gigantesca afluencia de empresas farmacéuticas y cosméticas como Cataluña o Madrid se prevé que el impacto sea significativo. Pero, ¿qué ocurrirá en Galicia? El hecho de que la industria sea reducida, no esté instalada cerca de los ríos, se haya especializado mucho más en vacunas que en medicamentos y sea sostenible, aprovechando en sus desarrollos numerosos compuestos naturales y promoviendo la economía circular, debería blindarla a priori —aunque falta por ver cómo se transpondrá la normativa europea al sistema español— de cualquier efecto.

Así lo esgrime en una entrevista con FARO el decano del Colegio Oficial de Químicos de Galicia, Manuel Rodríguez, para concluir que la afectación en la comunidad será «limitada» por la estructura del sector. «Hay que ver cómo se redactará ahora y cómo se aplica», insiste aun así. «¿Pero por qué le tendrían que cobrar a las compañías gallegas si no contaminan?», se plantea. «La política de quien contamina paga es correcta. Hay técnicas para evitar que haya esa contaminación», remarca, aunque evidencia que su aplicación va a ser «muy difícil» hasta para la industria española ya que en los ríos no solo aparecen sus vertidos. También los restos de medicamentos y productos químicos que emiten los hogares; el gel o el champú que se va por la cañería tras la ducha, la pasta de dientes, los fármacos que consumimos... Por no hablar de los vertidos del resto de industrias.

A ojos de la Asociación de Cosmética Galega, la directiva de la Unión Europea no debería afectar tampoco a la industria cosmética gallega porque su modelo de producción está basado en la sostenibilidad y además, como ocurre con la farmacéutica, se trata de pequeños negocios o laboratorios sin contacto con los cursos fluviales. «La cosmética gallega se basa en el uso de materias primas naturales y sostenibles, con trazabilidad y sin impacto ambiental negativo», explica. Según destaca, el sector en Galicia no utiliza perfumes sintéticos ni productos químicos contaminantes, lo que les diferencia de la cosmética industrial tradicional. En paralelo, la asociación trabaja en la reducción de microplásticos y en el desarrollo de ecoenvases reutilizables como vidrio o aluminio, con el objetivo de impulsar un packaging más sostenible a nivel europeo.

Una decisión «arbitraria»

Más allá del impacto en la industria, la aplicación de la normativa comunitaria supone una oportunidad para mejorar la gestión del agua desde una perspectiva de economía circular y sostenibilidad. Teresa Alvariño, gerente de Cetaqua Galicia, destaca en declaraciones a este periódico que «la nueva directiva de tratamiento de aguas residuales promueve los principios de la economía circular, contribuyendo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través del fomento de la reutilización de un recurso tan valioso como el agua y la producción de energía verde». Desde su entidad trabajan en la transformación de las depuradoras en «ecofactorías», donde las aguas residuales se consideran un recurso en lugar de un desecho. «Se trata de una oportunidad para promover infraestructuras verdes y tecnologías sostenibles, que serán más eficaces en la eliminación de contaminantes y más respetuosas con el medioambiente», puntualiza asimismo la experta sobre las implicaciones de la nueva regulación a nivel sectorial.

Desde Bruselas, la industria farmacéutica ha manifestado su preocupación por el impacto económico y competitivo que este cambio traerá consigo. La Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia), a la que pertenece Farmaindustria y que a su vez representa a las farmacéuticas gallegas Zendal y Lonza —asentadas en O Porriño—, ha advertido que la medida podría afectar a la disponibilidad de medicamentos en el mercado europeo y a la competitividad del sector. «El texto aprobado no cumple con los principios de la UE de quien contamina paga, proporcionalidad y no discriminación. La decisión arbitraria de que solo dos sectores, el farmacéutico y el cosmético, paguen por la contaminación causada por otros no incentiva el desarrollo de productos más ecológicos por parte de los sectores industriales que por su actividad impactan en el medioambiente, lo que debilita el Pacto Verde Europeo», denunció.

En España, el Ministerio de Transición Ecológica estima que la implantación de la directiva costará 708 millones de euros anuales, de los cuales 162 millones corresponderían a la eliminación de microcontaminantes. Sin embargo, el sector teme que la factura real sea mucho más alta, superando los 500 millones solo en la industria farmacéutica.