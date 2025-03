El juzgado dicta fortuitas las quiebras de dos filiales de Grupo Ganomagoga

Grupo Ganomagoga estaba conformado por un entramado de empresas especializadas en la fabricación de grandes estructuras metálicas para la industria eólica o naval, con actuaciones singulares como el campo de fútbol retráctil del estadio Santiago Bernabéu. La cabecera era la mercantil Inversiones Capamar; su máximo responsable, Cándido González Lorenzo. En marzo de 2023 fueron cayendo como piezas de dominó: Talleres Ganomagoga —firma principal del holding—, Cedval Marine Solutions, Aplicaciones Metálicas de Galicia (Aplimega) y Logistics, que sumaban unos 200 trabajadores, solicitaron una tras otra concurso de acreedores por insolvencia. Tras un duro informe de la administración concursal, ejercida por FCH Social y Mercantil, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra declaró como culpable la quiebra de la primera, Ganomagoga, condenó a cuatro años de inhabilitación a su director general y a cubrir el déficit concursal por importe superior a los dos millones de euros.

Pero el mismo tribunal no ha atendido la misma petición de FCH para dos filiales del grupo, Cedval y Aplimega, cuyos concursos han sido calificados como fortuitos. El fallo condenatorio sobre Ganomagoga tiene fecha del 9 de diciembre; los absolutorios de las filiales, del 20. La administración concursal esgrimía los mismos argumentos para Aplimega y Cedval, con objeto de que el tribunal considerase culpables sus suspensiones de pagos. Para la primera, además, interesaba «la «cobertura total del déficit concursal por 1,128 millones de euros», o subsidiariamente «su cobertura parcial» por otros 514.400 euros. Por tres motivos.

La condena por la quiebra de la matriz fijó el pago de 2 millones para la cobertura del déficit patrimonial

Según el informe de los gestores designados por el juzgado, Aplimega había simulado una «situación patrimonial ficticia» —o, en todo caso, «irregularidades contables relevantes»— e incumplido el deber de solicitar concurso. Pero la magistrada Rosario Rodríguez ha determinado que los movimientos contables realizados entre esta empresa e Inversiones Capamar no fueron irregulares y no intentaban dar a Aplimega una solidez financiera de la que carecía. «No cabe vislumbrar en dicha actuación un consilium fraudis entre las dos mercantiles [en referencia a Aplimega y Capamar] tentende a a una ficción jurídica que busque el perjuicio de los demás acreedores, si no lograr el fortalecimiento patrimonial de la concursada», expone el fallo, contra el que cabía recurso de apelación.

La magistrada ha dictado asimismo que la compañía no alteró ilegalmente su estado patrimonial cuando incluyó en sus cuentas trabajos de mejora en la fábrica, realizados en 2019 y 2020 —la administración concursal apunta que no hay pruebas de esos trabajos— por importe superior al millón de euros. Por último, y teniendo en cuenta que cuando solicitó el concurso solo le habían vencido algo más del 12% de sus obligaciones exigibles, tampoco fue negligente respecto a las fechas en las que declaró su insolvencia. La de pedir concurso de manera tardía es una de las causas previstas en la ley para calificar una quiebra como culpable.

Sobre Cedval pesaban las mismas acusaciones —situación patrimonial ficticia, o subsidiariamente de irregularidades contables, e incumplimiento del deber de pedir concurso—, pero no fueron atendidas.