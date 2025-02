Ecuador y China riegan ya la conserva con 840 toneladas semanales de atún

Actemsa, Central Lomera Portuguesa y Frime son las tres únicas compañías —entre las principales referencias de la península en la industria de elaborados de productos del mar— que han logrado superar el bache de las tensiones de tesorería o la insolvencia; la armadora Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa), de Bermeo, está en proceso de conseguirlo. Todas ellas están especializadas en túnidos, un segmento que ha sufrido especialmente en los últimos meses. Pero lograron sobreponerse mientras por el camino iban quedando grupos como el de Ángel Martínez Varela (Fandicosta), Videmar, Marpesca Europa, Pescados Rubén o Berete. También quedó atrás, con la amputación de las factorías de O Grove y Santoña, la división de lomos de atún precocido de Atunlo.

Y así es que la primera de todas las firmas enumeradas, Actemsa, se ha quedado prácticamente sola en Galicia en la producción de este subproducto de túnidos destinado a la industria conservera. Una aldea gala, aunque ubicada en O Barbanza, en un ecosistema cada vez más entregado a la materia prima extranjera. Galicia adquirió en 2024 más de 71.200 toneladas de lomos de atún, un 35% más que en el año anterior, de acuerdo a los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Comercio. Hay dos claros protagonistas en este total: Ecuador y China, con más de 44.000 toneladas introducidas en la comunidad. Equivale a una remesa semanal de 840 toneladas. Si escudriñamos más en el detalle es posible acotar las compras de lomos de atún —en cualquiera de las tipologías de la especie, desde el de aleta amarilla al listado— destinados en exclusiva a la fabricación de conservas. Las cantidades también son muy abultadas: 59.000 toneladas, otro 26% más que en el ejercicio 2023.

Evolución de las importaciones de lomo de atún / Hugo Barreiro

Un incremento que obedece a dos causas principales. La primera, el descalabro de Atunlo, con el cese de la producción en sus plantas de Arousa y Cantabria. La pérdida de este operador local forzó a la búsqueda de alternativas entre la industria conservera. En segunda instancia, a la propia demanda de las empresas elaboradoras, que deben competir en un contexto global —la amenaza de Tailandia, por las negociaciones comerciales con Bruselas, es cada vez más acuciante— y que se benefician así de precios más asequibles para poder hacerlo teniendo en cuenta los escasos márgenes con los que operan. De acuerdo a los últimos datos de balance anual de la patronal Anfaco-Cecopesca, correspondientes a 2023, la producción española de conservas de atún se aproximó a las 208.000 toneladas. Es, con mucha diferencia, el producto estrella.

Trasvase

La demanda de túnidos existe, y queda evidente a la luz de estos datos de compra de materia prima extranjera. Pero no solo hay demanda en la conserva, si no también en los formatos listos para consumo humano directo, presentados en rodajas o en tacos. Buena parte de la industria de elaborados de productos del mar ya cuenta con referencias de este tipo en sus catálogos. Fue determinante para el sector salvar el órdago lanzado en 2017 por competidores de Francia y Alemania, que pretendían prohibir el uso del atún congelado en salmuera para consumo humano directo, como desveló en su día este periódico. La congelación en salmuera es la técnica que utiliza la mayor parte de la flota atunera española, con tecnología de vanguardia. La pretensión de los competidores europeos era obligar a utilizar estas capturas únicamente para el envasado en conserva, menos rentable, con el pretexto de que se producirían abusos por mala conservación que derivarían en casos de histaminosis. Pero la ley no amparaba sus reclamaciones: la normativa especifica que el atún congelado en salmuera solo debe destinarse a consumo directo humano si el proceso de congelación se realiza como mínimo a -18º centígrados. Los atuneros españoles están habilitados para hacerlo.

Un ejemplo de que el atún para venta directa tiene demanda es que es la única rama de Atunlo que, de momento, se ha salvado de la quema. La pesquera viguesa ha ganado tiempo para tratar de conseguir más adhesiones a su propuesta de convenio; si no consigue llegar al 65% antes del 10 de marzo irá a liquidación.

Bruselas pone deberes a Quito para retirarle la tarjeta amarilla Ecuador es uno de los países apercibidos por la Comisión Europea por su falta de cooperación en la lucha contra la pesca ilegal. Los últimos mensajes emitidos desde Bruselas son conciliadores y anticipan una pronta retirada de la tarjeta amarilla que le presentó hace casi seis años. Pero ha puesto deberes, como ha divulgado el periódico local <em>El Universo</em>. Quito deberá someterse, en primer lugar, a una auditoría internacional para determinar la capacidad real de su flota atunera. También deberá auditar su estiba, además de someter a sus plantas de procesado a un control exhaustivo. Por último, deberá comprometerse a sancionar a los países que incumplen con la normativa de la UE.

Suscríbete para seguir leyendo