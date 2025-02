«El ocio no puede estar por encima del trabajo y el esfuerzo»

Juan Manuel Vieites dejó media vida en defensa del sector marino alimentario por el mundo adelante como secretario general de Anfaco para liderar en 2021 una candidatura de consenso que acabase con la gravísima crisis interna y reputacional de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), amenazada incluso por escisiones. Sin alternativas presentadas, el próximo martes saldrá reelegido presidente de la patronal autonómica. Encara su, avanza, último mandato con casi 73 años y la sensación del deber cumplido «porque la unión, que fue lo más importante que se me encomendó, lo hemos conseguido mayoritariamente». No ahorra agradecimientos a «todo el equipo, órganos de gobierno y consejo asesor» para reconstruir «una organización líder dentro de la CEOE»: «Está todo para que venga cualquiera y lo coja, con prestigio».

-Pero sigue usted. ¿Por qué?

-Fundamentalmente porque una serie de organizaciones empresariales me lo han pedido. He notado su apoyo a los pilares fundamentales sobre los que se debe asentar la labor de una confederación de empresarios: representatividad, defensa de los intereses empresariales desde la independencia y el rigor, involucrar a todas las organizaciones en las actividades y, algo que costó un poquito, la gestión eficiente y saneada. Hemos transitado estos cuatro años por una senda sin sobresaltos. No sin debate interno, ¡eh! Pero siempre alcanzando soluciones de la mano de las confederaciones provinciales, que son las que crearon la CEG. Con una comunicación fluida con las administraciones y participando estrechamente con los órganos de gobierno de la CEOE. Una posición realmente envidiable.

-Es de Vigo. Se presenta por Lugo. Tiene los apoyos de Ourense y A Coruña. ¿Pasa algo con la confederación de Pontevedra?

-Soy muy respetuoso con los órganos de gobierno de cada organización y hasta que tomen su decisión, no puedo decir que tenga sus apoyos. Las cuatro están trabajando a pies juntillas con la CEG. Su presidente es vicepresidente mío y en el consejo asesor hay empresas y sectoriales muy representativas de Pontevedra. Ningún problema.

-¿Cuál es su postura sobre la reducción de jornada? ¿No a todo, por sectores, que se ciña a la negociación colectiva, grandes empresas antes...?

-Los convenios colectivos son los marcos indispensables para que, en función de los sectores, el tamaño y la idiosincrasia de cada empresa, se marquen perfectamente estas cuestiones. No estamos diciendo que no se pueda reducir la jornada, pero, ojo, tenemos que ver cómo está el sector, la productividad, su dinámica de empleo, el absentismo, etc. Estamos en un mundo global. Competimos con los que están al otro lado de la Raia, que tienen otro salario mínimo.

-Pero, ¿hay que volver a competir por salarios?

Por salario, no. Por calidad, productividad y especialización. Todos se puede estudiar, pero abordándolo con los ingredientes al completo. Un empresario se me acercó el jueves en un foro económico en Vigo y me dijo que tenía un absentismo del 30%. En una plantilla de diez, le faltan tres o cuatro todos los días. Y es una empresa comercializadora, sin trabajo físico. No podemos estar con una tasa de absentismo que duplica la media nacional.

-¿Y una empresa que tiene una tasa de absentismo del 30% no debería hacer un análisis a fondo por si no está haciendo bien las cosas?

-Lo analizó. Y me dijo que alguno ese día no se encontraba bien.

-Es posible que por el ritmo de trabajo, ¿no?

-El COVID-19 ha cambiado totalmente la mentalidad de la sociedad. Lo comparo con el choque de placas tectónicas y la erupción de un volcán, hasta que la sociedad entienda que otra vez que el esfuerzo y el trabajo es lo más importante. También el ocio, pero con esfuerzo y trabajo.

Vieites, durante la entrevista con FARO. / Alba Villar

-Tampoco menos. A menudo se olvida que la vida personal es mucho más que ocio.

No, pero equilibrado. Lo que no puede ser es más ocio y menos esfuerzo y trabajo. Tenemos un problema en Europa con la hiperregulación. China produce, EE UU innova y Europa legisla. Ya no digo aquello de las botellas de Mariano Rajoy [el expresidente criticó la medida de la UE de anclar los tapones a las botellas de plástico para evitar la contaminación], que no digo que no haya que hacerlo, pero también habrá que hacer otras cosas. Tenemos sectores muy atractivos y grandes empresarios que quieren apostar. Pero entra la burocracia o la inseguridad jurídica en el tema de la eólica. Hay que apostar por la industria. El «non por el non».... Soy de lo más abierto, liberal, democrático y lo entiendo todo. Cuando mayoritariamente queremos llegar a una región que sea medianamente rica, tenemos que coger el sentidiño.

-¿Por qué entonces la CEG salió a defender vehemente las repotenciaciones obligadas de parques eólicos a pesar del rechazo de todas las patronales energéticas por la inseguridad jurídica?

-Hay cosas que hay que hacer con diálogo permanente y constructivo.

-No parece el caso.

-Pues un error por el que no lo haya hecho. Creo que ahora está encauzado. La energía está muy unida al territorio y tenemos un potencial importantísimo. Vemos a Aragón que nos está pasando por la derecha. La tecnología ha avanzado muchísimo y tenemos parques de más de 20 años. Hay que ver si están amortizados y tener eso en cuenta también. Creo que el Gobierno gallego lo ha estudiado perfectamente.

-La norma no diferencia entre los amortizados o no.

-Son cuestiones a matizar en un posterior reglamento. En la Xunta tenemos un gobierno estable y mayoritario. Las medidas que ponga encima de la mesa tendrán que ser después de un diálogo amplio con la sociedad y el sector afectado. Eso siempre dará buenos resultados.

Juan Manuel Vieites, que será reelegido presidente de la patronal gallega el martes. / Alba Villar