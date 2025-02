La CEP admite que sin buenos salarios no hay consumo, pero pide alzas «de forma ordenada»

La actual directiva de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) está a punto de cumplir diez años desde su llegada y del giro de 180 grados en la gestión para finiquitar un largo periodo de números rojos y dudosa viabilidad. La previsión de cierre de 2024 apunta a un superávit de 92.000 euros y un fondo de maniobra de 800.000 euros tras un incremento de casi el 17% en los ingresos, hasta los 2,6 millones de euros. Parte de ellos por los programas de formación, con más de 8.000 horas impartidas a ocupados y parados. Tanto con fondos autonómicos como estatales. «Somos una de las pocas confederaciones que concurre a convocatorias tremendamente competitivas de fondos a nivel estatal. Y los gana», presume su presidente, Jorge Cebreiros.

La apuesta por formar es «uno de los objetivos fundamentales» de la patronal pontevedresa. Entre otras razones, porque a los empresarios de la provincia les preocupa, y mucho, el problema de las vacantes sin cubrir. «No es que falte talento —apuntó Cebreiros ayer en la presentación del balance anual del organismo—. Es que se necesita personal en todos los sectores». Es un lastre «para el crecimiento de las compañías». «Hay empresas que contratarían más personal», afirma. A pesar de que la entidad vuelve a cargar una vez más contra «una agobiante presión fiscal», «la incertidumbre legislativa» —«Hay empresas que don dan hecho para cumplir aunque quieran», lamenta Cebreiros— y el incremento de los costes laborales.

«Nosotros no estamos en contra de la subida de salarios porque sabemos que si sube el salario líquido va necesariamente a subir el consumo de todo tipo», admite Cebreiros. «Lo que queremos es que se haga de forma ordenada», reclama, «y teniendo en cuenta los problemas que tenemos». «Puedo entender que se defienda la subida del salario mínimo para que el trabajador pueda consumir, pero entonces no entiendo por qué se grava con el IRPF», cuestiona, convencido de que tendría que haberse pactado un incremento «del 3 o el 3,5%». La CEP urgen también medidas contra el absentismo laboral. Cifra el coste en cerca de 29.000 millones en todo el país. Hay, sostiene, «bajas injustificadas de más de 40 días de media», un freno para mejorar la productividad. «Posiblemente haya que reducir el coste de la Seguridad Social de la parte empresarial y, por qué no, también la presión fiscal», opina el presidente del organismo.

Cebreiros asegura que en Pontevedra y en toda Galicia «hay empresarios comprometidos con las infraestructuras». «No tenemos que mirar a otros territorios como Levante, ni echar en falta a nadie», defiende, en la cruzada para impulsar el Corredor Noroeste, la alta velocidad Vigo-Oporto «y de todas, y repito, todas las infraestructuras que vayan a beneficiar a nuestro territorio encontrarán el apoyo de la CEP».