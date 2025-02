La insolvencia de la empresa propietaria de Marie Claire: solo tenía 8 euros en la cuenta antes del embargo

El cierre de Marie Claire no tiene vuelta atrás. En apenas unos días, los sindicatos y los representantes legales de For Men, la empresa madrileña que el pasado mes de agosto se hizo con el control de la textil y que el lunes anunció que renuncia al contrato y despedirá a toda la plantilla, constituirán una comisión que será la encargada de negociar el finiquito y las indemnizaciones que recibirán los 72 trabajadores, unos profesionales a los que la empresa adeuda un mínimo de cuatro nóminas. Una decisión que desde el entorno del empresario madrileño Ángel Pío Sánchez Pérez (administrador único de For Men) "lamentan profundamente" y que consideran que se hubiera podido evitar si la mercantil no hubiese tenido 70 días las cuentas embargadas.

Fuentes cercanas al todavía propietario de Marie Claire explican que el auto del juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón que anuló las medidas cautelares de embargo, y que fue comunicado a la empresa apenas unas horas más tarde de que esta anunciara la resolución del contrato de compra y el despido de la plantilla, no cambia las cosas. "El mal ya estaba hecho porque For Men llevaba 70 días de asfixia financiera. Un periodo de tiempo con las cuentas embargadas que ha supuesto el destrozo de la empresa", apuntan las mismas fuentes que aseguran que, de no haberse producido el bloqueo de la empresa y de su administrador único, "el destino de Marie Claire sería muy distinto".

Desde el entorno de Ángel Pío revelan asimismo la existencia de un aval bancario que, de haber sido estimado por el juzgado, también hubiera podido cambiar las cosas e insisten en que la decisión que finalmente se ha tomado ha sido por el bien de la plantilla. "Si se ha anunciado un ERE es para que los trabajadores cobren lo antes posible", apuntan al tiempo que achacan el impago de los 250.000 euros de la compra y las nóminas de octubre y noviembre (en esas fechas las cuentas no estaban embargadas) a "problemas financieros puntuales".

Y mientras desde For Men culpan al administrador concursal, que fue el que solicitó al juzgado el bloqueo de las cuentas, este está dispuesto a ir a por todas y presentar una demanda por impago contra el empresario. Así, al menos, lo comunicó este martes a los representantes del comité de empresa en una reunión celebrada en Vilafranca para analizar las consecuencias de la decisión tomada por For Men.

Marie Claire, ya sin agua

El administrador insistió ante los trabajadores que el nuevo propietario unilateralmente no puede romper el contrato, pero For Men asegura que sí puede hacerlo. De hecho, la desvinculación de la empresa con Marie Claire ya es total y este martes la compañía de agua cortó el suministro. "Lo que está pasando es surrealista. Cada uno echa la culpa al de enfrente, pero la realidad es que tanto el administrador como el propietario son responsables. Ángel Pío por no pagar y mentir y el administrador por no investigar quién era la empresa que compraba Marie Claire" apuntan fuentes sindicales. Y es que, según pudo averiguar ayer la plantilla, la cuenta de For Men que la jueza embargó el 9 de diciembre tenía un saldo de 8,70 euros y para comprar la empresa Ángel Pío presentó una fotocopia de una cuenta domiciliada en Inglaterra. "Todo ha sido un despropósito", lamentan los trabajadores.

Además de la demanda por impagos que va a interponer el administrador concursal y en la que solicitará de nuevo el embargo, el despacho de abogados Laborea de Castelló, que representa a una treintena de trabajadores, ya ha pedido al juzgado de lo Social el embargo preventivo de las cuentas de Ángel Pío. Con esta medida, los letrados pretenden que el empresario cumpla con las futuras sentencias que, previsiblemente, le obligarán a pagar indemnizaciones millonarias. También han pedido que se exonere a los trabajadores de acudir a sus puestos de trabajo.

Y en medio de todo este lío, la plantilla de Marie Claire al completo , alcaldes, asociaciones y vecinos de Els Ports saldrán este miércoles a la calle en Vilafranca para defender a los trabajadores.

