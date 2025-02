Fabricantes urgen la reanudación del Plan Moves: «El Gobierno tiene que cumplir»

Los representantes en España de los fabricantes de Volvo, BYD, Hyundai, Kia y Mini reclamaron al unísono la urgente necesidad del sector para que se implante de nuevo el Plan Moves por parte del Gobierno, así como llevar a cabo un proyecto global para renovar la flota y la infraestructura de carga en España.

En el marco de la Women’s Worldwide Car of the Year, celebrado en Madrid, los fabricantes comentaron que la llegada del Moves III no es suficiente, ya que las ayudas deberían plantear un cambio general en el sector y contemplar también una infraestructura global en España de puntos de carga, así como facilitar la renovación de flota.

Al mismo tiempo, pidieron que si se implantan ayudas, sean rápidas y efectivas. «La Administración tiene que cumplir», indicó el country manager de BYD España y Portugal, Alberto de Aza.