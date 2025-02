La banca se parte en dos con Atunlo y baraja ya un escenario de liquidación

Ocho son los bancos acreedores en el proceso concursal de Atunes y Lomos (Atunlo) y que, en total, suman más de 27 millones de euros en créditos ordinarios. No tienen una posición común respecto a las opciones reales de supervivencia de la pesquera viguesa; no la han tenido nunca. Mientras la mitad de las entidades han dado por buenos los planes de futuro del grupo, «sacrificio importantísimo» mediante —como reconoce la empresa, que ha planteado una quita del 70%—, la otra mitad se decanta por la abstención. A efectos prácticos significa un «no» porque Atunlo necesita adhesiones positivas para alcanzar el umbral del 65% de todos los créditos. Solo así se activaría su convenio y despejaría la sombra de la liquidación, aún teniendo por delante un más que sinuoso camino hacia la viabilidad completa. Ahora mismo, y aunque el juzgado de lo Mercantil ha accedido a otra prórroga excepcional para que busque apoyos —el plazo procesal expiró este lunes—, la que fue hasta 2022 mayor comercializadora de túnidos de España está más cerca del cierre que de la redención, como apuntan fuentes financieras. «Si los demás no entran no hay nada que hacer», exponen.

Los bancos

De acuerdo al entorno de la propia Atunlo, BBVA, Sabadell, Caja Rural de Navarra y Deutsche Bank se han adherido a la propuesta de convenio; Santander, Cajamar, Abanca y CaixaBank no lo han hecho. Este segundo bloque suma un pasivo ordinario —como consta en el listado elaborado por la administración concursal— superior a los 11 millones de euros. Pero insiste la pesquera en que le valdría con uno solo de los díscolos, como publicó FARO, para alcanzar el umbral necesario que determina la legislación. Los créditos ordinarios del concurso de Atunlo acarician los 62,6 millones de euros; los privilegiados, por apenas 1,15 millones, están casi íntegramente en manos de la Agencia Tributaria. Las deudas totales —sin contar los créditos contra la masa, contraídos tras la declaración de la antigua suspensión de pagos— superan los 125 millones de euros. La pesquera pagaría algo más de 38 millones a ocho años vista; la administración concursal ha calculado en más de 33 los millones que podría ingresar con la venta por piezas de lo que queda de la compañía. En Atunlo niegan con rotundidad esta posibilidad, de ahí que hayan dado un «valor cero» a su unidad productiva; si hay quiebra, defienden, en ningún caso los acreedores podrán repartirse tanto dinero porque todo se venderá a precios de derribo.

BBVA, Sabadell, Caja Rural de Navarra y Deutsche, adheridas, según la pesquera

300 puestos de trabajo en juego

También explican las mismas fuentes que la otra accionista de control, la armadora vasca Inpesca, está comprometida con la propuesta de convenio, pese a la enemistad manifiesta que han exhibido en los últimos meses. Y es un respaldo crucial para el futuro de Atunlo —sería la proveedora principal de materia prima—, pero prácticamente ineficaz en este punto del procedimiento. Inpesca tiene una enorme cantidad de créditos a su favor, pero la gran mayoría están clasificados como subordinados y las mayorías se alcanzan con los créditos ordinarios. «Son 300 puestos de trabajo los que están en juego», repiten desde la sede de Beiramar, que tendría nuevo inquilino en caso de conseguir la supervivencia: un CEO externo ocuparía el puesto de José Pernas.

Plan de negocio

Cuestión distinta es si el plan de negocio —proyecta pasar de 24 a 111 millones de euros en ventas en un año— o este compromiso de una dirección independiente puedan servir para convencer a más entidades. Hasta ahora no han tenido efecto, extremo que abogados presentes en el procedimiento achacan a las diferencias en los últimos meses con la gestión de la sociedad, que critican de forma directa. La compañía, por contra, condena que la «gran parte» de la exposición de la banca está avalada por el ICO.

Cabo Verde consuma la intervención de la planta de Mindelo y la entrega a Frescomar La de Mindelo, en Cabo Verde, fue la factoría más intensiva de mano de obra de todo el grupo Atunlo. Llegó a contar con medio millar de empleados, como consta en su última memoria anual depositada en el Registro Mercantil. En febrero del año pasado, ya con la compañía con enormes problemas de tesorería, la producción quedó en stand by. Y no supuso únicamente un problema para la pesquera, sino también para el propio país: esta fábrica, ubicada en terrenos portuarios, completaba el mayor tridente exportador caboverdiano. De ahí que el gobierno local anunciase hace meses su determinación de tomar el control de las instalaciones. Que es lo que acaba de suceder, como este martes anunció el máximo responsable de la autoridad de los puertos del país, Ireneu Camacho. Empresa Nacional de Administração dos Portos (Enapor) ha asumido la infraestructura, que será concesionada a Frescomar, también controlada por capital español (Grupo Ubago). «Creemos que pronto, en marzo o abril, estará funcionando. Es necesaria para São Vicente [en referencia a la isla de Cabo Verde]», indicó. «Vamos a contratar un equipo de especialistas para los trabajos de mantenimiento y que la fábrica vuelva a funcionar», zanjó Camacho, como recogió el periódico Expresso das Ilhas.

Suscríbete para seguir leyendo